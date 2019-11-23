موظفو وزارة العمل يناشدون اشتية صرف بدل المواصلات



وجاء في نص المناشدة التي وصلت "دنيا الوطن":





"نهديكم جل التحية وعظيم التقدير على ما تبذلونه من جهد وعطاء في سبيل رفعة الوطن ومصلحة المواطن، وإننا إذ نتقدم نحن العائدين للعمل بناء على قرار الوزير السابق الأستاذ مأمون أبو شهلا على دفعتين، الأولي بتعداد 38 موظف بتاريخ 21-1-2018، والثانية بتعداد 21 موظف بتاريخ 5-2-2018



ومن تاريخه ونحن على رأس عملنا تنفيذاً لقرار الشرعية ولم نمنح أياَ من حقوقنا سواء بالمواصلات أو الدرجات أو العلاوات في الوقت الذي حصل فيه العائدون من باقي الوزارات على هذه الحقوق ".





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رام الله - دنيا الوطنوجه الموظفون الحكوميون الذين أُعيدوا إلى العمل بقرار وزير العمل الفلسطيني السابق مأمون أبو شهلا منذ 20 شهراً، مُناشدة إلى رئيس الوزراء محمد اشتية يُطالبونه خلالها بصرف بدل المواصلات لهم.