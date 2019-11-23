وفاة طفل متأثراً بجروحه إثر سقوطه في بئر مياه جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

توفي طفل، يبلغ من العمر (5 أعوام)، اليوم السبت، متأثراً بجروح أصيب بها، إثر سقوطه في بئر مياه جنوب جنين.



وذكرت مصادر طبية، أن الطفل زين يحي حوراني، من قرية العطارة جنوب جنين، توفي متأثراً بجروح أصيب بها يوم أمس داخل بئر مياه، حيث أعلنت الطواقم الطبية في مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي، صباح اليوم عن وفاته، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).