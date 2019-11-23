روسيا: إسرائيل انتهكت الأجواء الأردنية لقصف الحدود السورية العراقية





وأوضحت الوزارة، وفق صحيفة (هآرتس)، أنه قد وقع الهجوم يوم الاثنين الماضي، مع ثلاثة هجمات أخرى، وقعت في الأيام الأخيرة.



وحسب الصحيفة، فإنه في الآونة الأخيرة، تم نسب سلسلة من الهجمات في العراق، بعضها في الجزء الغربي من البلاد، بالقرب من الحدود السورية ومعبر البوكمال، إلى إسرائيل.





واستهدفت الهجمات جماعات مسلحة بزعم ارتباطها بإيران، ومشاركتها في تهريب الأسلحة، فيما لم تُعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجمات، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمح في عدة مناسبات إلى أنه لن يتردد في توسيع حدود الحملة ضد إيران.



وقالت الوزارة: "في الآونة الأخيرة، زادت حدة الهجمات والتفجيرات الإسرائيلية بشكل حاد"، مشيرةً إلى الهجوم الذي استهدف منزل الجهادي الإسلامي في دمشق، أكرم عجوري.



كما تطرقت الوزارة للهجوم على أهداف إيرانية، يوم الأربعاء، في سوريا رداً على إطلاق صواريخ على إسرائيل، مشيرةً إلى أن إسرائيل، أطلقت خلال الهجوم، 40 صاروخ كروز على ضواحي دمشق، مضيفًا أن مدنيين وجنود سوريين قتلوا.





وتم خلال الهجوم قصف حوالي 20 هدفًا، رداً على قيام قوة إيرانية في سوريا بإطلاق الصواريخ إلى إسرائيل، وفي سوريا، تم الإبلاغ عن 23 قتيلاً، من بينهم 16 إيرانيًا أو مؤيداً لإيران.



كما نسبت الوزارة هجومًا آخر إلى إسرائيل وقع على بعد 18 كم جنوب دمشق، وطبقاً للوزارة، فقد تم تنفيذ الهجوم بالصواريخ، وفي اليوم نفسه، وقعت انفجارات بالقرب من المطار في العاصمة، ويبدو أن هذه هي نفس سلسلة الهجمات على أهداف إيرانية في سوريا، التي وصفتها إسرائيل بالرد على إطلاق النار على أراضيها.



وقالت الخارجية الروسية: "مثل هذا التطور يسبب الكثير من القلق في موسكو، نحن نرى أهمية كبيرة في احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وغيرها من المناطق بدون أي شروط، وتصرفات إسرائيل تضيف التوتر وتزيد من احتمال نشوب صراع في سوريا، وكذلك تتعارض مع الجهود الرامية إلى تطبيع وتحقيق الاستقرار في سوريا".

رام الله - دنيا الوطناتهمت وزارة الخارجية الروسية، إسرائيل بانتهاك السيادة الأردنية، مشيرةً إلى أن طائراتها حلقت في أجواء الأردن في طريقها لمهاجمة أهداف في بلدة البوكمال على الحدود السورية العراقية.