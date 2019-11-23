دولي

صحيفة أمريكية: فرص نجاح (صفقة القرن) ضئيلة

صحيفة أمريكية: فرص نجاح (صفقة القرن) ضئيلة
فريق ترامب لـ &#34;صفقة القرن&#34;
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: إن فرص نجاح خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن)، باتت صعبة وضئيلة في الفترة الأخيرة، نظراً لاستمرار المأزق السياسي في إسرائيل، ومعارضة القيادة السياسية الفلسطينية لها.

وأوضحت الصحيفة، أن تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يوم الاثنين الماضي حول شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والأزمة السياسية الإسرائيلية، أثار الشكوك حول إمكانية نجاح المقترح، الذي طال انتظار إعلانه من ترامب.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن إيلان غولدنبرغ- مسؤول ملف المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما- الذي عاد مؤخراً من زيارةٍ، استمرت أسبوعاً إلى إسرائيل، حيث التقى بمسؤولين بارزين: لا أحد يُصدِّق أنَّ هذه الخطة ستُعلَن، فهي لم تُطرَح ولو مرةً واحدة.

وأوضحت الصحيفة، أن مسؤولي إدارة ترامب، يُصرون على أنَّ الخطة التي اكتملت قبل أشهر بإشراف جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره البارز، ستُعلَن مستقبلاً، بالرغم من فشل التنبؤات السابقة بموعد إعلانها.

كما نقلت عن ديفيد ماكوفسكي، وهو زميل أول في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى عمل في فريق مفاوضات السلام في الشرق الأوسط في إدارة أوباما، قوله عن إدارة ترامب: "إنهم يرون أنها رؤيةٌ أكثر منها خطة".

وأضاف أنَّ إدارة ترامب تأمل في إقامة "أساسٍ تاريخي، كي يستطيعوا استخدامه أساساً للمفاوضات المستقبلية في حال إعادة انتخابهم".

وقال آرون ديفيد ميلر -الزميل الأول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي الذي شارك في فريق مفاوضات السلام في الشرق الأوسط في عهد رؤساء من كلا الحزبين- إنَّ أي خطة يطرحها ترامب من المرجح أن "تعيد صياغة سياسة الولايات المتحدة بصورةٍ تجعل حل الدولتين مستحيلاً".

وكان غرينبلات، قد صرح في وقت سابق، في مقابلةٍ مع صحيفة "الشرق الأوسط" عقب عودته إلى العمل في القطاع الخاص في 1 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بعدما حل محله آفي بيركوفيتش في فريق كوشنر: "سنعلن الخطة في الوقت المناسب، وفي الوقت الذي نعتقد فيه أنَّ لديها أفضل فرصة في النجاح".

وبدا ترامب متحيراً من الوضع الحالي في إسرائيل، حين ظهر في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري أمام مجموعة من أنصاره اليهود الأرثوذكس في أحد فنادق مانهاتن، ولم ينشر البيت الأبيض تصريحات ترامب في المؤتمر، لكنَّها ظهرت في مقطع فيديو نُشِر على (تويتر).

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