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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من بلدة العيسوية في مدينة القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين علاء عبيد ومحمود الرجبي، بعد دهم منزليهما في العيسوية، واقتادتهما للتحقيق في معتقل المسكوبية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

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