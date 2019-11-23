(ميدل ايست): الإمارات قد تتخذ قراراً مفاجئاً بشأن قطر





وفي المقابل طلبت قطر علناً، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

رام الله - دنيا الوطنقال مصدر دبلوماسي خليجي، إن الإمارات قد تفاجئ قطر بقرار جديد، وذلك وسط مؤشرات على احتمال رأب الصدع الخليجي الذي أحدثته أزمة مستمرة منذ منتصف العام 2017.وقال المصدر الدبلوماسي، في تصريح لـ(ميدل إيست أونلاين): "إن مهاجمة قطر لرموز إماراتية قد تدفع دولة الامارات للانسحاب من بطولة كأس الخليج العربي (خليجي 24) المؤمل إقامتها في الدوحة الأسبوع المقبل".وأضاف: "إن مس قطر الرموز الإماراتية، يفند كل تعهدات الدوحة السابقة عن المصالحة الخليجية، ويضع الجهود الخليجية لرأب الصدع في مهب الريح".واعتبر المصدر الدبلوماسي، أن "السلوك القطري بمس رموز الإمارات، سيعيد الدوحة إلى مربع التوتر، ويبدد مساعيها ووساطاتها لتبريد الخلافات مع دول المقاطعة، وخاصة مع السعودية، التي لا يمكن أن تقبل بأي شكل، انزلاق قطر إلى مواقف تهدد الأمن القومي لدول مجلس التعاون" وفق قوله.أعلنت الدول الخليجية المقاطعة لقطر (السعودية والإمارات والبحرين)، مؤخراً، المشاركة في كأس الخليج العربي لكرة القدم "خليجي 24"، التي تستضيفها الدوحة، في خطوة فسرت بأنها مقدمة لمصالحة محتملة، وسط تقارير تفيد بأن لقاءات غير معلنة مكثفة تجري خلال الفترة الحالية لإنهاء الأزمة.وفي 5 حزيران/ يونيو من العام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بنداً، مقابل رفع الإجراءات عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلاً في "سيادتها الوطنية".