الشيوخي: تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات



وأكد أنه لا يجوز محاسبة الصيدلية التي تقوم ببيع الدواء بسعر أقل مما هو مسعر على علبة الدواء، حتى تتوفر المنافسة، وتتم حماية المنافسة بين الصيدليات من جهة، وبين شركات التوريد من جهة أخرى.



وأضاف الشيوخي، أن الحق في العدالة في الأسعار للمستهلك المريض، الذي بحاجة لشراء الأدوية المطلوبة منتهك بالكامل من خلال تحديد أسعار الأدوية، وأن حق الاختيار للمستهلك منتهك، وأن حق المستهلك في العدالة منتهك، وأن الحق في التقاضي أيضاً منتهك، لأن نقابة الصيادلة هي التي تسيطر على الصيدليات من حيث تحديد السعر، وهي التي تعاقب الصيدليات التي تبيع بأقل من التسعيرة.



وأكد الشيوخي بأن مشكلة تحديد السعر هي مشكلة تقودها نقابة الصيادلة لصالحها، ولصالح شركات التوريد على حساب جمهور المستهلكين المرضى.



ووصف الشيوخي الأسعار الموجودة على علبة الدواء قائلاً: هي أسعار تمثل قاعاً سعرياً يضر بمصالح المستهلكين المرضى، وأنها ليست بسقف سعري، يسمح أن تبيع الصيدلية بأقل منه.



وأكد الشيوخي، أن اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني ليس شريك في تحديد أسعار الأدوية، وأن الأسعار تنزل للمستهلك من جهة، والمستهلك في جهة أخرى عليه أن يقبل بالأسعار الموجودة على علبة الدواء، مثلما يحصل في عقود الإذعان المخالفة للقانون.



وأضاف، أن تحديد الأسعار ووضع التسعيرة للأدوية يتنافى مع القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يتحدث عن السوق الحر والمفتوح، الذي يضمن الحق في المنافسة.



ويذكر، أن الشيوخي في تغريدة له على (فيسبوك) قال: أين العدالة في أسعار الأدوية، وأن الأسعار والأعمار بيد الله، متسائلاً: لماذا تحديد أسعار أدوية المرضى، وقال ضمن تغريدته: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، وأمين عام اللجان الشعبية، المهندس عزمي الشيوخي، الجمعة، أن تسعير الأدوية للوصفات الطبية، يخدم شركات توريد الأدوية، والأسعار مفروضة على الصيدليات، ولا عدالة على الأرض، وأن العدالة في السماء؟واوضح في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه من الممكن أن يكون التسعير بهدف تحديد سقف سعري استرشادي، حتى لا تقوم أي صيدلية بتجاوز السعر المكتوب على علبة الدواء، وكي يُعاقب من يبيع بسعر أعلى من التسعيرة المسعرة على علبة الدواء، وليس عقاب الذي يبيع بأقل من التسعيرة.وأضاف في نفس الوقت، يجب أن نحافظ على وجود المنافسة بين الموردين وبين الصيادلة، وأن المنافسة تترك للمستهلك المجال في اسخدامه لحقه في الاختيار للشراء بين صيدلية وأخرى، وصنف وآخر وشركة وآخرى.