"أميرة" مُهددة بالسجن بسبب 1200 شيكل.. وتُناشد أهل الخير: رفقاً بأطفالي فقط





تقول أميرة لـ"دنيا الوطن": "دخلت جمعية مع مجموعة من 16 شخص تديرها فتاة، يدفع كل منا 100 شيكل في الشهر، واستلمت المبلغ ودفعتها كمبيالات لصاحب المنزل الذي أستأجره، لأنه كان على وشك طردنا".





وأضافت أميرة: "عند آخر ثلاثة أشهر، لم أعد قادرة على الالتزام بالمبلغ المطلوب للجمعية، فوضعي المادي سيء جداً، وزوجي هجرني ورفعت قضية طلاق ضده، وساءت الأوضاع من جميع النواحي معي، خاصة أن لدي أربع أطفال مسئولين مني".





واستطردت أميرة مأساتها: "قامت السيدة التي تُدير الجمعية برفع شكوى ضدي، وحكم القاضي بأن أدفع لها 300 شيكل كل شهر، إلى أن أنتهي من دفع 1200 شيكل كاملة، لكنني لا أستطيع توفيرهم".





وتُناشد أميرة أهل الخير بمساعدتها في سداد المبلغ، وتعيش دوماً كابوس السجن، حتى أنها تُجهز أطفالها معها في كل جلسة للمحكمة، خوفاً من سجنها، وبقاء الأطفال وحدهم بالمنزل.





للتواصل/ 0597179008

رام الله - دنيا الوطنقد تكون المواطنة أميرة خميس بنات (28 عاماً) على موعد مع السجن خلال هذا الشهر، إن لم تجد فاعل خير يُنقذها.