دولي

(هينري كيسنجر) يُحذر من حرب أسوأ من الحرب العالمية الأولى

(هينري كيسنجر) يُحذر من حرب أسوأ من الحرب العالمية الأولى
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر: "إن الولايات المتحدة، والصين على "شفا حرب باردة"، محذراً من صراع قد يكون أسوأ من الحرب العالمية الأولى، إذا ما تركت الأمور على ما هي عليه".

ونقلت وكالة (بلومبيرغ) الأمريكية، عن كيسنجر تصريحات خلال جلسة "منتدى الاقتصاد الجديد" جاء فيها: "من وجهة نظري، فإن هذه الحقيقة تجعل من الأهمية بمكان، أن يتبع فترة التوتر، جهد حقيقي لفهم أسبابه السياسية، وأهمية التزام الجانبين بمحاولة التغلب على هذه الأسباب.. لم يفت الأوان بعد على ذلك، كوننا لا نزال على أعتاب الحرب الباردة".

وأكد كيسنجر أهمية مناقشة الأهداف المشتركة، ومحاولة الحد من تأثير الصراع، مشدداً على أنه في حال اندلاعه، فقد تكون النتيجة أسوأ مما حدث في أوروبا، قائلاً: "الحرب العالمية الأولى اندلعت نتيجة أزمة صغيرة نسبياً، فشلت أطرافها في إدارتها.. بينما الأسلحة أقوى بكثير اليوم".

وأعرب عن أمله في أن تؤدي المفاوضات التجارية بين الدولتين، إلى فتح باب أمام محادثات سياسية بين بكين وواشنطن.

أخبار ذات صلة

صحيفة أمريكية: فرص نجاح (صفقة القرن) ضئيلة

صحيفة أمريكية: فرص نجاح (صفقة القرن) ضئيلة

ترامب يتحدث عن مستقبل بينس وبومبيو

ترامب يتحدث عن مستقبل بينس وبومبيو

السجن لضابط مخابرت أمريكي سابق أُدين بالتجسس لحساب الصين

السجن لضابط مخابرت أمريكي سابق أُدين بالتجسس لحساب الصين

الجيش الأمريكي يفقد طائرة مُسيرة بسماء ليبيا

الجيش الأمريكي يفقد طائرة مُسيرة بسماء ليبيا

نتنياهو: سأقبل بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضدي

نتنياهو: سأقبل بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضدي

قناة إسرائيلية: تحرك في حزب (الليكود) للإطاحة بنتنياهو

قناة إسرائيلية: تحرك في حزب (الليكود) للإطاحة بنتنياهو

إيران تختبر قدرات منظومتها (خرداد 15)

إيران تختبر قدرات منظومتها (خرداد 15)

بعد اتهام نتنياهو.. (الليكود) يستعد لتوجيه ضربة مضادة

بعد اتهام نتنياهو.. (الليكود) يستعد لتوجيه ضربة مضادة

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس

الشيوخي: تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الشيوخي: تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

&#34;أميرة&#34; مُهددة بالسجن بسبب 1200 شيكل.. وتُناشد أهل الخير: رفقاً بأطفالي فقط

"أميرة" مُهددة بالسجن بسبب 1200 شيكل.. وتُناشد أهل الخير: رفقاً بأطفالي فقط

مبتور القدم.. مُواطن يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع ليُعيل أطفاله الـ5

مبتور القدم.. مُواطن يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع ليُعيل أطفاله الـ5

يُعاني من فشل كلوي منذ 8 سنوات.. ووالدته أرملة تناشد توفير ثمن علاجه

يُعاني من فشل كلوي منذ 8 سنوات.. ووالدته أرملة تناشد توفير ثمن علاجه

المدلل يُطالب السلطة بعدم التردد بتقديم ملف الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية

المدلل يُطالب السلطة بعدم التردد بتقديم ملف الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

منوعات

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: &#34;متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت&#34;

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: "متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت"

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: &#34;أنا بقيت بقايا بني آدم&#34;

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: "أنا بقيت بقايا بني آدم"

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

عربي

الكويت مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق نهائي للأزمة

الكويت مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق نهائي للأزمة

وفاة شخصين وفقدان تسعة بعد غرق قارب صيد قبالة المغرب

وفاة شخصين وفقدان تسعة بعد غرق قارب صيد قبالة المغرب

تواصل التظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات رئاسية بالجزائر

تواصل التظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات رئاسية بالجزائر

(حزب الله): أمريكا المسؤولة الأولى عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية

(حزب الله): أمريكا المسؤولة الأولى عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية