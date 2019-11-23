مبتور القدم.. مُواطن يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع ليُعيل أطفاله الـ5





وكان السحباني يتقاضى راتب جريح منذ إصابته، لكنه تفاجأ بقطع الراتب قبل 10 أشهر وحتى الآن، دون إبداء أي مبررات واضحة له.





يقول السحباني لـ"دنيا الوطن": "لدي خمس أطفال أعيلهم، كما لدي طفلة عمرها 8 سنوات مُصابة بحروق شديدة درجة أولى، وتحتاج لمتابعة وعلاج خاص، ولا أستطيع توفيره لها".





وأضاف: "أنا غير قادر على العمل بسبب إعاقتي، وقمت بمراجعة المسئولين الذين يقومون بإعطائي الوعود فقط دون تنفيذ، لكنني الآن أتوجه فقط للرئيس محمود عباس وأناشده بإعادة الراتب الذي يُعتبر مصدر دخلي الوحيد".





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رام الله - دنيا الوطنأصيب المواطن مؤمن مسعود جمعة السحباني (30 عاماً) من غزة، في أحداث 2008 بأعيرة نارية في كل من الساق اليمنى واليسرى، وشظايا في الصدر والرأس، وتم بتر قدمه اليمنى فوق الركبة بعد مضاعفات الإصابة.