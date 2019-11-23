دولي

65% من الإسرائيليين يؤيدون رحيل نتنياهو من رئاسة الحكومة

65% من الإسرائيليين يؤيدون رحيل نتنياهو من رئاسة الحكومة
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام في إسرائيل، أن أكثر من نصف المواطنين، يريدون رحيل بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة، وذلك على خلفية توجيه تهم الفساد إليه.

وأشار الاستطلاع، الذي أجرته القناة الـ 13 الإسرائيلية، والتي تم نشر نتائجها، أمس الجمعة، إلى أن 56% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو، يجب أن يستقيل، فيما يؤيد 35% بقاءه في منصبه و9% لم يحددوا موقفهم من المسألة.

وفي ما يتعلق بالانتخابات، أظهر الاستطلاع أن تحالف (أزرق أبيض) بقيادة بيني غانتس، كان سيحصل على 36 مقعداً في الكنيست في حال جرت الانتخابات التشريعية اليوم، وهذا أكثر مما حققه التحالف في الانتخابات الأخيرة، التي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي بـ 3 مقاعد.

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