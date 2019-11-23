عاجل

  • قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة بمدينة تل أبيض شمال محافظة الرقة السورية

  • القدرة: سنضع اليوم حجر الأساس للمبنى الرئيسي للمستشفى برفح وهو واحد من ضمن 6مباني

شؤون فلسطينية

يُعاني من فشل كلوي منذ 8 سنوات.. ووالدته أرملة تناشد توفير ثمن علاجه

يُعاني من فشل كلوي منذ 8 سنوات.. ووالدته أرملة تناشد توفير ثمن علاجه
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يُعاني الشاب محمد علاء الدين الفيومي (17 عاماً)، من فشل كلوي من 8 سنوات، من الدرجة الخامسة، والغسيل الكلوي يُبقيه حياً.

كما يعاني الفيومي من انسداد بالوريد المركزي، ويحتاج لتركيب وريد مركزي بشكل عاجل، وإلا سيفقد حياته، كما تسبب له المرض بهشاشة في العظام وعدم القدرة على الحركة والمشي.

تقول والدته لـ"دنيا الوطن": "أنا أرملة ولدي 7 أطفال، ولا يوجد لهم دخل ثابت، ونُعاني من الفقر المدقع".

وأضافت: "لا أستطيع توفير الطعام لأطفالي، فما بالكم بالمريض الذي يحتاج طعاماً خاصاً، ولا أستطيع توفير ثمن علاجه، أو البامبرز الذي يحتاجه".

وناشدت والدة الفيومي أهل الخير بالوقوف معها وتبني حالة ابنها المريض على الأقل.

للتواصل/ 0598264653
أو/ 0598666708

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس والخليل

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس والخليل

موظفو وزارة العمل يناشدون اشتية صرف بدل المواصلات

موظفو وزارة العمل يناشدون اشتية صرف بدل المواصلات

وفاة طفل متأثراً بجروحه إثر سقوطه في بئر مياه جنوب جنين

وفاة طفل متأثراً بجروحه إثر سقوطه في بئر مياه جنوب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تُنظم مهرجان تأبين للشهيد جمال أبو الرب في محافظة جنين

"الديمقراطية" تُنظم مهرجان تأبين للشهيد جمال أبو الرب في محافظة جنين

نقابة واتحاد المحامين العرب يكرمان رئيس مجلس الأمة الكويتي (مرزوق الغانم)

نقابة واتحاد المحامين العرب يكرمان رئيس مجلس الأمة الكويتي (مرزوق الغانم)

لأكثر من شهرين.. الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

لأكثر من شهرين.. الأسيران زهران والهندي يواصلان إضرابهما المفتوح عن الطعام

الشيوخي: تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الشيوخي: تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس والخليل

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين من القدس والخليل

موظفو وزارة العمل يناشدون اشتية صرف بدل المواصلات

موظفو وزارة العمل يناشدون اشتية صرف بدل المواصلات

وفاة طفل متأثراً بجروحه إثر سقوطه في بئر مياه جنوب جنين

وفاة طفل متأثراً بجروحه إثر سقوطه في بئر مياه جنوب جنين

قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس

قوات الاحتلال تعتقل شابين من القدس

&#34;الديمقراطية&#34; تُنظم مهرجان تأبين للشهيد جمال أبو الرب في محافظة جنين

"الديمقراطية" تُنظم مهرجان تأبين للشهيد جمال أبو الرب في محافظة جنين

نقابة واتحاد المحامين العرب يكرمان رئيس مجلس الأمة الكويتي (مرزوق الغانم)

نقابة واتحاد المحامين العرب يكرمان رئيس مجلس الأمة الكويتي (مرزوق الغانم)

الشيوخي: تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الشيوخي: تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

&#34;أميرة&#34; مُهددة بالسجن بسبب 1200 شيكل.. وتُناشد أهل الخير: رفقاً بأطفالي فقط

"أميرة" مُهددة بالسجن بسبب 1200 شيكل.. وتُناشد أهل الخير: رفقاً بأطفالي فقط

منوعات

&#34;كارثة&#34; في منزل المغنية إيغي أزيليا

"كارثة" في منزل المغنية إيغي أزيليا

شاهد: أول لقاء تلفزيوني مع حفيدة عادل إمام

شاهد: أول لقاء تلفزيوني مع حفيدة عادل إمام

منة شلبي تكشف حقيقة مفزعة عن مواقع التواصل وجانبا مظلما في حياتها

منة شلبي تكشف حقيقة مفزعة عن مواقع التواصل وجانبا مظلما في حياتها

شاهد: رضوى الشربيني ترتدي الحجاب: &#34;يا رب يكتبها&#34;

شاهد: رضوى الشربيني ترتدي الحجاب: "يا رب يكتبها"

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: &#34;متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت&#34;

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: "متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت"

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

عربي

الكويت مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق نهائي للأزمة

الكويت مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق نهائي للأزمة

وفاة شخصين وفقدان تسعة بعد غرق قارب صيد قبالة المغرب

وفاة شخصين وفقدان تسعة بعد غرق قارب صيد قبالة المغرب

تواصل التظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات رئاسية بالجزائر

تواصل التظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات رئاسية بالجزائر

(حزب الله): أمريكا المسؤولة الأولى عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية

(حزب الله): أمريكا المسؤولة الأولى عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية