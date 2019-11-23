يُعاني من فشل كلوي منذ 8 سنوات.. ووالدته أرملة تناشد توفير ثمن علاجه





كما يعاني الفيومي من انسداد بالوريد المركزي، ويحتاج لتركيب وريد مركزي بشكل عاجل، وإلا سيفقد حياته، كما تسبب له المرض بهشاشة في العظام وعدم القدرة على الحركة والمشي.





تقول والدته لـ"دنيا الوطن": "أنا أرملة ولدي 7 أطفال، ولا يوجد لهم دخل ثابت، ونُعاني من الفقر المدقع".





وأضافت: "لا أستطيع توفير الطعام لأطفالي، فما بالكم بالمريض الذي يحتاج طعاماً خاصاً، ولا أستطيع توفير ثمن علاجه، أو البامبرز الذي يحتاجه".





وناشدت والدة الفيومي أهل الخير بالوقوف معها وتبني حالة ابنها المريض على الأقل.





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رام الله - دنيا الوطنيُعاني الشاب محمد علاء الدين الفيومي (17 عاماً)، من فشل كلوي من 8 سنوات، من الدرجة الخامسة، والغسيل الكلوي يُبقيه حياً.