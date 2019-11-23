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الكويت مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق نهائي للأزمة

الكويت مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق نهائي للأزمة
رام الله - دنيا الوطن
جددت الكويت، تأكيد استعدادها؛ لاستضافة الأطراف اليمنية، تحت رعاية الأمم المتحدة، للوصول إلى اتفاق نهائي وشامل لهذه الأزمة.

وقال المندوب الدائم السفير منصور العتيبي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول اليمن: "إن اللقاء يجري على خلفية المؤشرات الإيجابية البناءة في إطار مسار الأزمة اليمنية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية، والمجلس الانتقالي الجنوبي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشاد بدور السعودية، وحرصها الكبير على قيادة تلك المفاوضات ونجاحها في التوصل لهذا الاتفاق.

ورحب العتيبي بالانخفاض الواضح في الأعمال العسكرية بمدينة الحديدة، وهو أمر مشجع، وتمنى استمراره بما يمهد لحوار ومفاوضات بناءة.

وأشار العتيبي إلى أن تعهدات الكويت في مسار دعم أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية في اليمن منذ بدء الأزمة هناك، بلغت ما يقارب 600 مليون دولار، تم تسليم 350 مليون دولار منها للوكالات والمنظمات الدولية والأجهزة الإغاثية.

وأكد عزم الكويت على تسديد بقية المبلغ الذي تعهدت به في هذا السياق، منوهاً إلى ضرورة عدم وضع العوائق أمام تدفق مسارات المساعدات الإنسانية، وعلى أهمية التعاون مع الوكالات الإنسانية وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي.

وشدد العتيبي على موقف الكويت الثابت، بأنه لا يوجد حل عسكري لهذه الأزمة، داعياً الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بعناصره الثلاثة، وبما يؤدي لدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن نحو التوصل إلى حل سياسي.

ولفت إلى أن الحل السياسي، يكون مبنياً على المرجعيات الثلاث المتفق عليها لإنهاء هذه الأزمة، وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

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