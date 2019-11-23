وفاة شخصين وفقدان تسعة بعد غرق قارب صيد قبالة المغرب

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال قطاع الصيد البحري في المغرب، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، إن قارباً انقلب قبالة ساحل مدينة طانطان على بعد 856 كيلومتراً جنوبي العاصمة الرباط.



وأوضح البيان، أن الحادث أسفر عن وفاة صيادين اثنين، بينما لا يزال تسعة على الأقل في عداد المفقودين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقال البيان: "إن قاربي صيد عثرا على الجثتين، بينما تواصل السلطات المختصة في المغرب، البحث عن ناجين"، مضيفاً: "إن القارب كان قد غادر ميناء طانطان المغربي يوم الخميس، ولم يرسل أي نداءات استغاثة".