عربي

تواصل التظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات رئاسية بالجزائر

تواصل التظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات رئاسية بالجزائر
رام الله - دنيا الوطن
خرج مئات الجزائريين إلى شوارع العاصمة، أمس الجمعة، رفضاً لإجراء انتخابات رئاسية في الثاني عشر من كانون الأول/ديسمبر.

ويرى هؤلاء المتظاهرون، أن الانتخابات تهدف فقط إلى إعادة إنتاج النظام السياسي نفسه، الذي ظل سائداً في الجزائر منذ الاستقلال، وهو نظام يطالب المحتجون برحيل رموزه منذ شهور، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وما يؤجج غضب الشارع الجزائري، ويزيد من زخم الاحتجاجات، إيقاف السلطات الجزائرية لعشرات المتظاهرين خلال مسيراتهم الاحتجاجية.

وقد جرى إطلاق سراح بعض المحتجزين، في حين حظي آخرون بالحرية المؤقتة فحسب، إذ تمت متابعتهم قضائيا بتهمة التجمهر غير المصرح به، وأما البعض الآخر فما زالوا خلف القضبان بتهمة المساس بالمصلحة الوطنية.

وتبرر السلطات حملة الاعتقالات هذه، بما يواجهه مرشحو الانتخابات الخمسة من صعوبات في تحرّكاتهم، بسبب الاحتجاجات التي تلاحقهم.

من جهتها، عبرت منظمة العفو الدولية عن قلقها إزاء ما وصفته بمناخ التضييق على حرية التعبير، في حين يرى بعض المراقبين أن السلطات ما زالت مصممة على موقفها، وماضية في إجراء انتخابات الرئاسة في موعدها.

أخبار ذات صلة

الكويت مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق نهائي للأزمة

الكويت مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق نهائي للأزمة

وفاة شخصين وفقدان تسعة بعد غرق قارب صيد قبالة المغرب

وفاة شخصين وفقدان تسعة بعد غرق قارب صيد قبالة المغرب

(حزب الله): أمريكا المسؤولة الأولى عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية

(حزب الله): أمريكا المسؤولة الأولى عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية

العاهل الأردني: العلاقات الأردنية الإسرائيلية الآن في أسوأ حالاتها

العاهل الأردني: العلاقات الأردنية الإسرائيلية الآن في أسوأ حالاتها

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

محتجون يغلقون طريقاً مؤدياً إلى حقل نفطي جنوبي العراق

محتجون يغلقون طريقاً مؤدياً إلى حقل نفطي جنوبي العراق

الكونغرس الأمريكي يطالب بتحرك أممي ضد (حزب الله)

الكونغرس الأمريكي يطالب بتحرك أممي ضد (حزب الله)

علاء مبارك يعلق على خبر وفاة والدته

علاء مبارك يعلق على خبر وفاة والدته

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

مبتور القدم.. مُواطن يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع ليُعيل أطفاله الـ5

مبتور القدم.. مُواطن يُناشد الرئيس عباس إعادة راتبه المقطوع ليُعيل أطفاله الـ5

يُعاني من فشل كلوي منذ 8 سنوات.. ووالدته أرملة تناشد توفير ثمن علاجه

يُعاني من فشل كلوي منذ 8 سنوات.. ووالدته أرملة تناشد توفير ثمن علاجه

المدلل يُطالب السلطة بعدم التردد بتقديم ملف الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية

المدلل يُطالب السلطة بعدم التردد بتقديم ملف الأسرى لمحكمة الجنايات الدولية

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

منوعات

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: &#34;متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت&#34;

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: "متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت"

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: &#34;أنا بقيت بقايا بني آدم&#34;

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: "أنا بقيت بقايا بني آدم"

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

عربي

الكويت مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق نهائي للأزمة

الكويت مستعدة لاستضافة الأطراف اليمنية للتوصل لاتفاق نهائي للأزمة

وفاة شخصين وفقدان تسعة بعد غرق قارب صيد قبالة المغرب

وفاة شخصين وفقدان تسعة بعد غرق قارب صيد قبالة المغرب

تواصل التظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات رئاسية بالجزائر

تواصل التظاهرات الرافضة لإجراء انتخابات رئاسية بالجزائر

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد