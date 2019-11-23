الولايات المتحدة تفقد طائرة فوق ليبيا



وأوضح البيان أن القيادة تقود عمليات لطائراتٍ بلا طيار في ليبيا بهدف "تقييم الوضع الأمني ومراقبة النشاط المتطرف العنيف".



وأشار بيان القيادة الأميركية إلى أن هذه العمليّات ضرورية لمواجهة نشاط المسلحين في ليبيا ويتمّ تنسيقها بالكامل مع المسؤولين الحكوميّين المناسبين"، وفق ما نقلت (فرانس برس).



وأضافت: "إن هناك تحقيقًا جاريًا بشأن هذه الحادثة التي لم يتمّ تقديم مزيد من التفاصيل حولها".