غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

اطلعت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام مساء اليوم الجمعة، وفدا نسوياً من جمعية دار العطاء الخيرية العمانية على معاناة شعبنا وتفاصيل الوضع الراهن واستهداف جنود الاحتلال والمستوطنين لكل ما هو فلسطيني، وسياسة التنكيل التي تتبعها حكومة الاحتلال دون رادع بحق أبناء شعبنا، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة سلطنة عمان لدى دولة فلسطين سعادة السفير سالم بن حبيب .



ورحبت غنام بالوفد الضيف، مؤكدةً على أهمية زيارة الوفود العربية لفلسطين، وكسر العزلة التي يعاني منها شعبنا تحت الاحتلال الإسرائيلي، مشيدة بدعم سلطنة عمان لحقوق شعبنا.



وشددت المحافظ غنام على عمق العلاقة التي تربط الشعبين الفلسطيني والعماني والبلدين الشقيقين، مشيرة لضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيدها بما يخدم مصالح البلدين.



وأشادت د. غنام بنضالات المرأة الفلسطينية منذ انطلاقة الثورة وحتى يومنا هذا، مبينةً أن المرأة في كل العالم تواجه العديد من التحديات الطبيعية، أما في فلسطين فإن المرأة تقف أمام تحديات جسام على رأسها الاحتلال الذي ينغص على جميع أبناء شعبنا حياتهم.



وأكدت د.غنام على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله وصموده حتى تحقيق حلمه باقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. مبينة أن همجية الاحتلال ضد ابناء شعبنا هي تأكيد على عدم مبالاته بالأنظمة والقوانين الدولية.



من جانبه عبر سعادة السفير بن حبيب عن شكره للمحافظ غنام، مشددا على أهمية وعمق العلاقة الاخوية بين الشعبين الفلسطيني والعماني .