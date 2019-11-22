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(حزب الله): أمريكا المسؤولة الأولى عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية

(حزب الله): أمريكا المسؤولة الأولى عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
اتهم (حزب الله) اللبناني، الولايات المتحدة بالتدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، معتبرا التدخل الأمريكي السبب الرئيسي لتأخير تشكيل الحكومة.

وقال نائب الأمين العام لـ(حزب الله)، نعيم قاسم، في تصريح لوكالة (رويترز)، اليوم الجمعة: "إن المعرقل الأول في تشكيل الحكومة هو أمريكا لأنها تريد حكومة على شاكلتها ونحن نريد حكومة على شاكلة الشعب اللبناني وحاجات الشعب اللبناني".

وأضاف: "أمريكا تتحرك في الخفاء وتفرض شروطها وتسعى إلى أن تكون النتائج لمصالحها، وهذا ما يجعل الأزمة تأخذ وقتا إلى حين يئس الأطراف الخارجية من إمكانية تحقيق ما يريدون".

وتطرق قاسم إلى كلام السفير الأمريكي الأسبق لدى بيروت جيفري فليتمان أمام لجنة في الكونغرس الأمريكي حول الأزمة اللبنانية، قائلا: "إن فيلتمان يقول بوضوح ماذا تريد أمريكا. تريد أمريكا حكومة لا سياسة فيها على قاعدة أنها تعتقد بأنها تؤثر أكثر، هذا هو الرأي الأمريكي، وتريد حكومة تعمل مع الغرب وتراعي المصالح الأمريكية بشكل مباشر، هذا هو مضمون كلامه، نحن يجب أن نعمل بما يراعي مصالح لبنان وبما ينسجم مع خيارات الشعب اللبناني".

وأشار قاسم إلى أن الولايات المتحدة تريد "حصتها" من لبنان، وقال إن فيلتمان "عندما يهدد اللبنانيين بالاختيار بين الطريق المؤدي إلى الفقر الدائم أو الرخاء المحتمل فهو يفسح في المجال أمام الخيارات التي تريدها أمريكا كحل للإنقاذ وهذا أمر مخالف تماما لحقوق الشعب اللبناني... وعندما يقول نريد حكومة مناسبة تتناغم مع أفضل حماية للمصالح الأمريكية فهو يعمل على مصادرة رأي الشعب اللبناني في حكومته".

وقال: "فليكن واضحا الشعب اللبناني اختار مجلسا نيابيا يمثله والحكومة يتم اختيارها واعطاؤها الثقة من خلال قرار المجلس النيابي ولا يوجد طريق آخر لإنجاز هذا الأمر. فما يراه ممثلو الشعب الذين يأخذون بعين الاعتبار مطالبه المحقة هو الذي يتحقق للبنان لا ما تمليه أمريكا تحت الضغط مهما كان الضغط".

وأوضح قاسم أن مسؤولين أمريكيين يجرون اتصالات مباشرة مع سياسيين لبنانيين "فليتركونا حتى نتفاهم وكلما ازداد تدخلهم أخروا الحل. الآن تأخير الحل بسبب أمريكا".

يذكر أن الاحتجاجات على سوء الأوضاع الاقتصادية في لبنان لا تزال مستمرة منذ شهر أكتوبر الماضي. وعلى خلفية الاحتجاجات قدمت حكومة سعد الحريري استقالتها يوم 29 أكتوبر الماضي. ولا يزال لبنان بانتظار حكومة جديدة حتى الآن.

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