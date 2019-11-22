نتنياهو: سأقبل بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضدي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقبل بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضده، وذلك بعد يوم من توجيه المدعي العام تهم الاحتيال والارتشاء وخيانة الأمانة إليه.



وقال نتنياهو في كلمة مصورة له، اليوم الجمعة، ردا على توجيه التهم إليه: "أود أن أكون واضحا بأن هذه القضية ستحسم نهائيا في المحكمة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأضاف: "نحن سنقبل بقرار المحكمة، بلا شك... ونحن سنعمل دائما، من البداية إلى النهاية، بالتطابق مع حكم القانون".



ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن نتنياهو خفف من حدة لهجته في ما يتعلق بتوجيه التهم إليه، علما بأنه في تصريحاته الأولى بعد توجيه الاتهام رسميا، رفض لوائح الاتهام بحقه، واصفا ذلك بـ "محالة الانقلاب" عليه.



ويأتي ذلك وسط دعوات معارضي نتنياهو، وعلى رأسهم تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس، لتركه مناصبه الوزارية الأربعة، فيما طالبه حزب "العمل – غيشر" بتقديم الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.