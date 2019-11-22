دولي

نتنياهو: سأقبل بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضدي

نتنياهو: سأقبل بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضدي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقبل بحكم المحكمة في قضايا الفساد المرفوعة ضده، وذلك بعد يوم من توجيه المدعي العام تهم الاحتيال والارتشاء وخيانة الأمانة إليه.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة له، اليوم الجمعة، ردا على توجيه التهم إليه: "أود أن أكون واضحا بأن هذه القضية ستحسم نهائيا في المحكمة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "نحن سنقبل بقرار المحكمة، بلا شك... ونحن سنعمل دائما، من البداية إلى النهاية، بالتطابق مع حكم القانون".

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن نتنياهو خفف من حدة لهجته في ما يتعلق بتوجيه التهم إليه، علما بأنه في تصريحاته الأولى بعد توجيه الاتهام رسميا، رفض لوائح الاتهام بحقه، واصفا ذلك بـ "محالة الانقلاب" عليه.

ويأتي ذلك وسط دعوات معارضي نتنياهو، وعلى رأسهم تحالف "أزرق أبيض" بقيادة بيني غانتس، لتركه مناصبه الوزارية الأربعة، فيما طالبه حزب "العمل – غيشر" بتقديم الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

أخبار ذات صلة

قناة إسرائيلية: تحرك في حزب (الليكود) للإطاحة بنتنياهو

قناة إسرائيلية: تحرك في حزب (الليكود) للإطاحة بنتنياهو

العاهل الأردني: العلاقات الأردنية الإسرائيلية الآن في أسوأ حالاتها

العاهل الأردني: العلاقات الأردنية الإسرائيلية الآن في أسوأ حالاتها

إيران تختبر قدرات منظومتها (خرداد 15)

إيران تختبر قدرات منظومتها (خرداد 15)

بعد اتهام نتنياهو.. (الليكود) يستعد لتوجيه ضربة مضادة

بعد اتهام نتنياهو.. (الليكود) يستعد لتوجيه ضربة مضادة

نائب عن الحزب الديمقراطي: التّهم المنسوبة لترامب أخطر بكثير مما فعله نيكسون

نائب عن الحزب الديمقراطي: التّهم المنسوبة لترامب أخطر بكثير مما فعله نيكسون

روسيا تعزز رقابة حدودها بعد أنباء عن حادث إشعاعي ببحر الصين الجنوبي

روسيا تعزز رقابة حدودها بعد أنباء عن حادث إشعاعي ببحر الصين الجنوبي

روسيا تعتقل تسعة أشخاص بتهمة &#34;العمل على إسقاط الحكم&#34;

روسيا تعتقل تسعة أشخاص بتهمة "العمل على إسقاط الحكم"

بيرتس: حكومة إسرائيلية خلال سويْعات بشرط

بيرتس: حكومة إسرائيلية خلال سويْعات بشرط

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

&#34;دائرة شؤون اللاجئين&#34; تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)

"دائرة شؤون اللاجئين" تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)

جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد التاسع من عائلة السواركة في دير البلح

جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد التاسع من عائلة السواركة في دير البلح

فلسطين وروسيا تتفقان على خارطة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

فلسطين وروسيا تتفقان على خارطة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

منوعات

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: &#34;متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت&#34;

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: "متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت"

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: &#34;أنا بقيت بقايا بني آدم&#34;

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: "أنا بقيت بقايا بني آدم"

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

عربي

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

محتجون يغلقون طريقاً مؤدياً إلى حقل نفطي جنوبي العراق

محتجون يغلقون طريقاً مؤدياً إلى حقل نفطي جنوبي العراق

الكونغرس الأمريكي يطالب بتحرك أممي ضد (حزب الله)

الكونغرس الأمريكي يطالب بتحرك أممي ضد (حزب الله)

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات