حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

رحب وكيل دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني بمنظمة التحرير الفلسطينية، حسام عرفات، بالخطوة التى أعلنها حزب العمال البريطانى بإدراج الاعتراف بفلسطين فى برنامجه الانتخابى.



ودعا عرفات في حديث صحفي كافة الأحزاب البريطانية الأخرى، بأن تحذو حذو حزب العمال البريطاني في هذا الملف.



وأضاف أن هذا ليس فقط واجب سياسي على بريطانيا بل أخلاقي أيضا، مشيرًا إلى أن بريطانيا هي المسئول الأول عن نكبة الفلسطينيين بسبب وعد بلفور الشهير.



وأشار عرفات إلى أن ذلك سيكون له صدى إيجابي على القضية الفلسطينية بسبب تأثير بريطانيا على أوروبا، كما أنه سيحرج الولايات المتحدة الأمريكية ويعزلها دوليا.



وأعلن حزب العمال البريطاني بإدراج الاعتراف بدولة فلسطين، كبند من بنود برنامجه الانتخابي، ضمن الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية، والالتزام بالسلام الشامل في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين، وفقا لما صرح به جيريمي كوربين زعيم الحزب.