دولي

قناة إسرائيلية: تحرك في حزب (الليكود) للإطاحة بنتنياهو

قناة إسرائيلية: تحرك في حزب (الليكود) للإطاحة بنتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد القناة الـ12 الإسرائيلية، أن هناك تحركاً في حزب (الليكود) للإطاحة بزعيمه بنيامين نتنياهو، وذلك بعد الاعلان عن لوائح الاتهام التي أصدرت ضده.

وقالت القناة: "بعد الاعلان عن لوائح الاتهام الشديدة ضد رئيس الوزراء نتنياهو، هناك في الليكود بالفعل من يستعدون لليوم التالي".

وأضافت: "يجري عدد من مسؤولي الليكود محادثات لاستبدال رئيس الحزب في الأيام الـ 21 المقبلة".

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