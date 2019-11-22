قناة إسرائيلية: تحرك في حزب (الليكود) للإطاحة بنتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أكد القناة الـ12 الإسرائيلية، أن هناك تحركاً في حزب (الليكود) للإطاحة بزعيمه بنيامين نتنياهو، وذلك بعد الاعلان عن لوائح الاتهام التي أصدرت ضده.
وقالت القناة: "بعد الاعلان عن لوائح الاتهام الشديدة ضد رئيس الوزراء نتنياهو، هناك في الليكود بالفعل من يستعدون لليوم التالي".
وأضافت: "يجري عدد من مسؤولي الليكود محادثات لاستبدال رئيس الحزب في الأيام الـ 21 المقبلة".
أكد القناة الـ12 الإسرائيلية، أن هناك تحركاً في حزب (الليكود) للإطاحة بزعيمه بنيامين نتنياهو، وذلك بعد الاعلان عن لوائح الاتهام التي أصدرت ضده.
وقالت القناة: "بعد الاعلان عن لوائح الاتهام الشديدة ضد رئيس الوزراء نتنياهو، هناك في الليكود بالفعل من يستعدون لليوم التالي".
وأضافت: "يجري عدد من مسؤولي الليكود محادثات لاستبدال رئيس الحزب في الأيام الـ 21 المقبلة".
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