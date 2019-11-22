قناة إسرائيلية: تحرك في حزب (الليكود) للإطاحة بنتنياهو

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القناة الـ12 الإسرائيلية، أن هناك تحركاً في حزب (الليكود) للإطاحة بزعيمه بنيامين نتنياهو، وذلك بعد الاعلان عن لوائح الاتهام التي أصدرت ضده.



وقالت القناة: "بعد الاعلان عن لوائح الاتهام الشديدة ضد رئيس الوزراء نتنياهو، هناك في الليكود بالفعل من يستعدون لليوم التالي".



وأضافت: "يجري عدد من مسؤولي الليكود محادثات لاستبدال رئيس الحزب في الأيام الـ 21 المقبلة".