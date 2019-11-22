دولي

إيران تختبر قدرات منظومتها (خرداد 15)

إيران تختبر قدرات منظومتها (خرداد 15)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت إيران أنها أجرت أول إطلاقات صاروخية عبر منظومتها (خرداد 15) للدفاع الجوي المصنعة محليا في ظروف تحاكي الظروف القتالية الحقيقية، حيث دمرت "أهدافا معادية".

وذكرت وكالة (إرنا) اليوم الجمعة، أن منظومة (خرداد 15) التي دخلت الخدمة في الجيش الإيراني في حزيران/يونيو الماضي، تم استخدامها خلال المرحلة النهائية من مناورات "المدافعون عن سماء الولاية 98"، في ظروف تحاكي ظروف القتال الحقيقية ضد الأهداف المعادية في المنطقة العامة للمناورات في محافظة سمنان" شمال شرق البلاد.

وأضافت الوكالة: "إن المنظومة التي تستخدم صواريخ من نوع (صياد 3) قادرة على رصد وتعقب 6 أهداف واستهدافها وتدميرها بشكل متزامن".

وبإمكان "(خرداد 15) التعامل مع أهداف جوية تحظى بقدرات هجومية عالية مثل المقاتلات والقاذفات الشبح والطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، على بعد 150 كيلومترا، ومتابعتها على بعد 120 كيلومترا ومتابعة أهداف متخفية على بعد 85 كيلومترا والاشتباك معها وتدميرها على بعد 45 كيلومترا. كما أنها تتميز بالقدرة العالية على التحرك والتهيؤ للحرب لتكون جاهزة للدخول في العمليات في غضون أقل من 5 دقائق.

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