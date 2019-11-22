حسين الشيخ: قرار أمريكا حول المستوطنات باطل وسيسقط كما سقطت (صفقة القرن)





وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "سيسقط هذا القرار، كما سقطت وهزمت صفقة القرن، أمام صمود وثبات شعبنا وقيادته، والنصر حليفنا".

















رام الله - دنيا الوطنقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "إن قرار أمريكا حول المستوطنات، باطر وغير شرعي، كما هو الاحتلال باطر وزائل لا محالة".