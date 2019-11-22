شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: قرار أمريكا حول المستوطنات باطل وسيسقط كما سقطت (صفقة القرن)

حسين الشيخ: قرار أمريكا حول المستوطنات باطل وسيسقط كما سقطت (صفقة القرن)
رام الله - دنيا الوطن
قال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح): "إن قرار أمريكا حول المستوطنات، باطر وغير شرعي، كما هو الاحتلال باطر وزائل لا محالة".

وأضاف الشيخ في تغريدة له عبر موقع (تويتر): "سيسقط هذا القرار، كما سقطت وهزمت صفقة القرن، أمام صمود وثبات شعبنا وقيادته، والنصر حليفنا".




أخبار ذات صلة

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

135 عضوا بالكونغرس يوقعون عريضة تدعو بومبيو للتراجع عن قراره حول المستوطنات

135 عضوا بالكونغرس يوقعون عريضة تدعو بومبيو للتراجع عن قراره حول المستوطنات

مزهر: ما يدور بالإعلام حول جعل مسيرات العودة شهرية غير صحيح.. وندرس العودة للأدوات

مزهر: ما يدور بالإعلام حول جعل مسيرات العودة شهرية غير صحيح.. وندرس العودة للأدوات

&#34;دائرة شؤون اللاجئين&#34; تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)

"دائرة شؤون اللاجئين" تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

&#34;دائرة شؤون اللاجئين&#34; تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)

"دائرة شؤون اللاجئين" تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)

جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد التاسع من عائلة السواركة في دير البلح

جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد التاسع من عائلة السواركة في دير البلح

فلسطين وروسيا تتفقان على خارطة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

فلسطين وروسيا تتفقان على خارطة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

منوعات

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: &#34;متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت&#34;

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: "متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت"

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: &#34;أنا بقيت بقايا بني آدم&#34;

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: "أنا بقيت بقايا بني آدم"

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

عربي

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

محتجون يغلقون طريقاً مؤدياً إلى حقل نفطي جنوبي العراق

محتجون يغلقون طريقاً مؤدياً إلى حقل نفطي جنوبي العراق

الكونغرس الأمريكي يطالب بتحرك أممي ضد (حزب الله)

الكونغرس الأمريكي يطالب بتحرك أممي ضد (حزب الله)

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات