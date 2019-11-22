محتجون يغلقون طريقاً مؤدياً إلى حقل نفطي جنوبي العراق

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (روسيا اليوم)، بأن محتجين عراقيين، أغلقوا طريقا يؤدي إلى حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.



وقال الموقع: "إن المحتجين أغلقوا الطريق المؤدي إلى حقل الغراف النفطي، وإنهم منعوا السيارات الحكومية وغير الحكومية من الوصول إلى الموقع".



وأضاف: "إن المحتجين أرسلوا مطالبهم للشركات النفطية الأجنبية العاملة هناك وللحكومة المحلية بضرورة أن تكون الوظائف في الحقل لأبناء المحافظة وليس للعاملين الأجانب".



وأعادت قوات الأمن العراقي فتح ميناء "أم قصر" قرب البصرة جنوبي العراق، بعدما فرقت بالقوة محتجين يغلقونه منذ يوم الاثنين الماضي.



وأشار المتحدث باسم الحكومة وقتئذ، إلى أن الإغلاق أفقد العراق أكثر من ستة مليارات دولار خلال الأسبوع الأول فقط.



وقتل أكثر من 300 شخص وأصيب الآلاف منذ بدء الاحتجاجات في بغداد وجنوب العراق منذ مطلع تشرين الاول/أكتوبر، في أكبر موجة مظاهرات تشهدها البلاد.