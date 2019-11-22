نائب عن الحزب الديمقراطي: التّهم المنسوبة لترامب أخطر بكثير مما فعله نيكسون

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر النائب الديمقراطي، آدم شيف، الذي يرأس لجنة التحقيق الرامي إلى عزل الرئيس الأمريكي، أن التهم المنسوبة لدونالد ترامب، "أخطر بكثير" مما ارتكبه الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.



وقال شيف في ختام جلسات استماع ماراثونية في الكونغرس أمس الخميس: "إن ما لدينا هنا أخطر بكثير، نحن نتحدث عن تجميد مساعدة عسكرية لحليف في حالة حرب"، في إشارة إلى أوكرانيا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وشدد شيف على أن هذا يتجاوز بكثير ما اقترفه نيكسون، الذي استقال عام 1974 لتجنب إجراءات عزل أكيدة على خلفية فضيحة "ووترغيت"، قائلا: "لا يوجد ما هو أكثر خطورة من رئيس غير أخلاقي يعتقد أنه فوق القانون".



ويسعى الديمقراطيون، إلى إثبات أن ترامب ربط تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وزيارة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، بحصوله على تعهد من أوكرانيا بفتح تحقيق مع جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، وابنه هانتر الذي شغل سابقا منصب عضو في مجلس إدارة شركة نفطية أوكرانية.