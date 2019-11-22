دولي

روسيا تعزز رقابة حدودها بعد أنباء عن حادث إشعاعي ببحر الصين الجنوبي

روسيا تعزز رقابة حدودها بعد أنباء عن حادث إشعاعي ببحر الصين الجنوبي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة الروسية للرقابة الغذائية عن تعزيز مراقبة معدلات الإشعاع في المناطق الحدودية الشرقية.

وربطت الهيئة الروسية الإجراء الذي اتخذته بما ورد من معلومات من (الشبكة العالمية للمراقبة البيئية) في بحر الصين الجنوبي، عن تسجيل ارتفاع في مستويات الإشعاع على خلفية حادث إشعاعي مجهول، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكدت الهيئة عدم وجود تهديد بتأثيرات سلبية على سكان روسيا الاتحادية، مشيرة إلى أن الوضع يبقى تحت السيطرة.

أخبار ذات صلة

العاهل الأردني: العلاقات الأردنية الإسرائيلية الآن في أسوأ حالاتها

العاهل الأردني: العلاقات الأردنية الإسرائيلية الآن في أسوأ حالاتها

إيران تختبر قدرات منظومتها (خرداد 15)

إيران تختبر قدرات منظومتها (خرداد 15)

بعد اتهام نتنياهو.. (الليكود) يستعد لتوجيه ضربة مضادة

بعد اتهام نتنياهو.. (الليكود) يستعد لتوجيه ضربة مضادة

نائب عن الحزب الديمقراطي: التّهم المنسوبة لترامب أخطر بكثير مما فعله نيكسون

نائب عن الحزب الديمقراطي: التّهم المنسوبة لترامب أخطر بكثير مما فعله نيكسون

روسيا تعتقل تسعة أشخاص بتهمة &#34;العمل على إسقاط الحكم&#34;

روسيا تعتقل تسعة أشخاص بتهمة "العمل على إسقاط الحكم"

بيرتس: حكومة إسرائيلية خلال سويْعات بشرط

بيرتس: حكومة إسرائيلية خلال سويْعات بشرط

شاهد: النار تلتهم فندقا في بريطانيا عمره 165 عاما

شاهد: النار تلتهم فندقا في بريطانيا عمره 165 عاما

موقع إسرائيلي: المحكمة العليا ستناقش السماح لنتنياهو بإمكانية تلقيه تكليفاً بتشكيل الحكومة

موقع إسرائيلي: المحكمة العليا ستناقش السماح لنتنياهو بإمكانية تلقيه تكليفاً بتشكيل الحكومة

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد التاسع من عائلة السواركة في دير البلح

جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد التاسع من عائلة السواركة في دير البلح

فلسطين وروسيا تتفقان على خارطة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

فلسطين وروسيا تتفقان على خارطة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

شخصيات من غزة تلتقي أعضاءً ديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي عبر تقنية سكايب

شخصيات من غزة تلتقي أعضاءً ديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي عبر تقنية سكايب

معهد الصحافة الدولي يدين إطلاق النار على الصحفي معاذ عمارنة

معهد الصحافة الدولي يدين إطلاق النار على الصحفي معاذ عمارنة

&#34;الديمقراطية&#34;: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الشعب الفلسطيني وحقوقه

"الديمقراطية": ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الشعب الفلسطيني وحقوقه

شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن انطلاق حملة المناصرة الالكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)

شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن انطلاق حملة المناصرة الالكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)

زملط: تعهد أحزاب المعارضة البريطانية بمنع تصدير السلاح لإسرائيل تطور تاريخي

زملط: تعهد أحزاب المعارضة البريطانية بمنع تصدير السلاح لإسرائيل تطور تاريخي

قيادي فلسطيني: حياة نتنياهو السياسية انتهت ونهايته غير مأسوف عليها

قيادي فلسطيني: حياة نتنياهو السياسية انتهت ونهايته غير مأسوف عليها

منوعات

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: &#34;متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت&#34;

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: "متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت"

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: &#34;أنا بقيت بقايا بني آدم&#34;

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: "أنا بقيت بقايا بني آدم"

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

عربي

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

محتجون يغلقون طريقاً مؤدياً إلى حقل نفطي جنوبي العراق

محتجون يغلقون طريقاً مؤدياً إلى حقل نفطي جنوبي العراق

الكونغرس الأمريكي يطالب بتحرك أممي ضد (حزب الله)

الكونغرس الأمريكي يطالب بتحرك أممي ضد (حزب الله)

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات