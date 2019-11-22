روسيا تعزز رقابة حدودها بعد أنباء عن حادث إشعاعي ببحر الصين الجنوبي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة الغذائية عن تعزيز مراقبة معدلات الإشعاع في المناطق الحدودية الشرقية.



وربطت الهيئة الروسية الإجراء الذي اتخذته بما ورد من معلومات من (الشبكة العالمية للمراقبة البيئية) في بحر الصين الجنوبي، عن تسجيل ارتفاع في مستويات الإشعاع على خلفية حادث إشعاعي مجهول، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأكدت الهيئة عدم وجود تهديد بتأثيرات سلبية على سكان روسيا الاتحادية، مشيرة إلى أن الوضع يبقى تحت السيطرة.