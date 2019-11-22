إصابة ثمانية مواطنين نتيجة تعرضهم للضرب من قبل المستوطنين بالخليل

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن الطواقم الطبية في مستشفى الخليل الحكومي، تعاملت مع ثماني إصابات، نتيجة تعرضهم للضرب من قبل المستوطنين في المنطقة الجنوبية للمدينة.



أصيب المواطن ناصر فهد الجعبري، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء للمستوطنين بمنطقة وادي الحصين، شرق مدينة الخليل.



وأفادت مصادر محلية وأمنية، أن عدداً من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، هاجموا، اليوم الجمعة، منازل المواطنين في منطقة وادي الحصين، المحاذية لمستوطنة "كريات أربع" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، شرق المدينة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وقالت المصادر: "إن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل المدينة لتأمين وصول المئات من المستوطنين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، الذي تم إغلاقه بالكامل أمام المصلين اعتبارا من الساعة الرابعة من مساء اليوم، وحتى مساء يوم غد".



وأفاد مدير الحرم الشيخ حفظي أبو اسنينه، بأن المستوطنين شرعوا بإقامة احتفالات صاخبة داخل الحرم الإبراهيمي، لمناسبة "سبت السيدة سارة".



رام الله - دنيا الوطن