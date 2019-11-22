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علاء مبارك يعلق على خبر وفاة والدته

علاء مبارك يعلق على خبر وفاة والدته
رام الله - دنيا الوطن
نفى علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، ما تردد عن وفاة والدته سوزان ثابت، عقب تعرضها لوعكة صحية، ترقد على إثرها في العناية المركزة داخل إحدى المستشفيات.

وقال علاء مبارك في تعليق ردا على سؤال لإحدى المتابعات لحسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وخير إن شاء الله"، وفق ما نقلت جريدة (الشروق القاهرية)، اليوم الجمعة.

وفي وقت سابق نشر نحل مبارك الأكبر، تغريدة عبر حسابه الرسمي على (تويتر)، قال فيها: "نشكر كل من سأل للاطمئنان على صحة والدتي، وندعو الله أن يتم شفائها على خير، وأن تعود إلى بيتها في القريب العاجل".

وسوزان ثابت من مواليد عام 1941 (78 عاما)، وقد تزوجت من الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك عام 1959، علما بأن الأخير تولى رئاسة مصر طيلة 30 عاما خلال الفترة ما بين 1981 و2011.

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