دولي

روسيا تعتقل تسعة أشخاص بتهمة "العمل على إسقاط الحكم"

روسيا تعتقل تسعة أشخاص بتهمة "العمل على إسقاط الحكم"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، عن اعتقال 9 أشخاص يشتبه بانتمائهم لمنظمة "حزب التحرير" المحظورة في روسيا، متهما إياهم بـ"العمل على إسقاط الحكم في البلاد".

وقال جهاز الأمن الفدرالي (الاستخبارات) في بيان: "إن قياديين اثنين وسبعة أعضاء من المنظمة المسلحة الدولية حزب التحرير" أوقفوا في موسكو وتتارستان ومنطقة تيومين (في سيبيريا الغربية)، في إطار عملية خاصة لجهاز الأمن الفدرالي والشرطة والحرس الوطني"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

ويدعو هذا التنظيم إلى إنشاء "خلافة" في المناطق المسلمة في روسيا والجمهوريات السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى.

وبحسب بيان جهاز الأمن، فإن الموقوفين "قاموا بأنشطة مخالفة للدستور وقائمة على عقيدة هادفة إلى إسقاط الحكم الحالي بالعنف"، والعمل على "الترويج لإيديولوجيا إرهابية" في المناطق التي يتحدرون منها، و"على تجنيد مسلمين محليين" من تلك المناطق.

وأكد البيان ضبط العديد "من المواد الدعائية الخاصة بحزب التحرير" خلال العملية.

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