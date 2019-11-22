جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد التاسع من عائلة السواركة في دير البلح

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رام الله - دنيا الوطن

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد سالم السواركة، الذي ارتقى متأثراً بجروحه الخطيرة التي أصيب بها في القصف الذي استهدف منزله خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع.



وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى شهداء الأقصى باتجاه منزل ذوي الشهيد لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن يُصلى عليه في مسجد المجاهدين بمدينة دير البلح، ليُوارى بعدها الثرى في مقبرة الشهداء في المدينة، وسط صيحات الغضب والاستنكار ضد الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت صباح اليوم، استشهاد السواركة متأثرا بجروح أصيب بها في الـ1من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.



وباستشهاد السواركة، يرتفع عدد الشهداء الذي ارتقوا في الغارة التي شنتها طائرات الاحتلال على منزله إلى 9، بينهم 5 أطفال وسيدتان، وإجمالي عدد شهداء العدوان الأخير على القطاع إلى 35، بينهم 8 أطفال و3 نساء، إضافة إلى إصابة 113 آخرين بجروح مختلفة، حالة بعضهم وصفت بالخطيرة.