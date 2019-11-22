حماس تعلق على ارتقاء شهيد جديد من عائلة (السواركة) وسط القطاع

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

عقبت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، مساء اليوم الجمعة، على استشهاد الفرد التاسع من عائلة السواركة، نتيجة القصف الاسرائيلي لمنزلهم في دير البلح وسط قطاع غزة، خلال جولة التصعيد الأخيرة.



وقال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس: "ارتقاء الشهيد التاسع من عائلة السواركة، يعكس صورة إجرام جيش الاحتلال المتواصل بحق شعبنا الفلسطيني، ويعبر عن عقلية الإبادة التي تسكن عقل صاحب القرار في الكيان المحتل"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



وأوضح قاسم، أن هذه الجريمة ضد عائلة السواركة، واحدة من عشرات جرائم الإبادة التي مارسها جيش الاحتلال ضد عوائل الشعب الفلسطيني، خلال حروبه على قطاع غزة.



وأشار الناطق باسم حركة حماس، إلى أن المكان الطبيعي لقيادة الاحتلال هو محكمة الجنايات الدولية، مؤكداً أنه سيأتي اليوم الذي يدفع الاحتلال فاتورة جرائمه كاملة بطرده من كامل الأرض الفلسطينية.