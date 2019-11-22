القائمة المشتركة تدعو لتنحية نتنياهو من منصبه

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رام الله - دنيا الوطن

دعا نواب القائمة العربية المشتركة، إلى تنحية رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" من منصبه على الفور بكل طريقة ديمقراطية يسمح بها القانون.



ووفقاً لقناة (كان) الإسرائيلية، حذر أعضاء القائمة من أن نتنياهو، ينوي مواصلة التحريض ضد الجهات المسؤولة عن فرض القانون.



وقالت القائمة المشتركة في بيان لها: "إن الجرائم التي ارتكبها نتنياهو والأكاذيب التي يروجها، تحولت بعد فترة طويلة الى اتهامات قضائية، ولكن الخطر من أقواله وتصرفاته ازدادت".



واعتبر أعضاء المشتركة، أن رئيس الحكومة مستعد لكل شيء من أجل التملص من عقوبة السجن، حتى لو اقتضى الأمر إشعال حرب دامية سواء كانت داخل المجتمع الإسرائيلي أو في المنطقة.