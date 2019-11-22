وزير الزراعة ينفي لـ"دنيا الوطن" وجود اتفاق لحل مشكلة استيراد العجول من إسرائيل

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خاص دنيا الوطن

نفى رياض العطاري وزير الزراعة الفلسطيني، المعلومات التي نشرتها مواقع (التواصل الاجتماعي)، حول وجود اتفاق بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، لحل مشكلة استيراد العجول من إسرائيل.



وقال العطاري لـ"دنيا الوطن": "حتى هذه اللحظة لا يوجد أي اتفاق بين الجانب الإسرائيلي والفلسطيني حول حل ملف استيراد العجول، ولكن هناك محاولات عديدة بدأت منذ اليوم الاول لاتخاذ القرار لحل هذه المشكلة".



وكان مجلس الوزراء الفلسطيني، أقر في جلسته بتاريخ 9/9/2019، وقف استيراد العجول من إسرائيل في إطار خطة الحكومة للانفكاك الاقتصادي، وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية والعالمية.



وقد أكد رئيس الوزراء محمد اشتية الاستمرار في مقاطعة استيراد العجول من إسرائيل، والذهاب إلى خطوات جديدة أخرى في هذا الشأن، لكي يدفع الاحتلال ثمن احتلاله.



في المقابل، تظاهر العشرات من مربي المواشي وسائقي الشاحنات، اليوم الأربعاء، أمام مجمع الدوائر الحكومية في تل أبيب، احتجاجا على وقف الحكومة الفلسطينية استيراد العجول من إسرائيل.