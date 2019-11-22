بيرتس: حكومة إسرائيلية خلال سويْعات بشرط

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رام الله - دنيا الوطن

كشف زعيم حزب العمل الإسرائيلية عمير بيرتس، عن إمكانية تشكيل حكومة إسرائيلية خلال سويعات، بشرط تقديم نتنياهو استقالته من رئاسة الحكومة.



وقال بيرتس: "يُمكن تشكيل حكومة إسرائيلية في غضون ساعات قليلة، إذا ما أعلن بنيامين نتنياهو، عن عجزه عن أداء المهمة، وتنحى، بعد تقديم لوائح الاتهام ضده"، بحسب ما صرحه لتلفزيون (i24news) الإسرائيلي.



وأضاف: "إن "نتنياهو هو العقبة المركزية أمام تشكيل حكومة جديدة، بعد إجراء انتخابات مرتين في أقل من عام".