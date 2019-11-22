شخصيات من غزة تلتقي أعضاءً ديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي عبر تقنية سكايب



وقال د. وجيه ابو ظريفة رئيس المركز: ان هذا اللقاء اتاح فرصة امام الشخصيات الوطنية والمهنية الفلسطينية لطرح قضايا الشعب الفلسطيني وهمومه على طاولة البحث في الكونجرس الامريكي ورفع الصوت الفلسطيني في وجه سياسات ادارة ترامب التى تستهدف الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.



وقال: إن اللقاء يعتبر تحدياً لقرارات دولة الاحتلال بمنع اعطاء الكونجرس من الوصول الى غزة في نفس الوقت الذي يمنع الحصار المفروض على قطاع غزة الشخصيات الوطنية من الخروج القطاع .



وأكد أن هدف المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي هو التأثير على صناع القرار السياسي في العالم ووضع قضايا فلسطين على اجندة البرلمانات والمؤسسات الدولية وخلق حالة من التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.



واستنكرت عضو الكونجرس رشيدة اطليب قرارات ادارة ترامب المتلاحقة ضد الشعب الفلسطيني وخاصة اعلان وزير الخارجية الامريكي حول شرعية المستوطنات واعتبرتها خروجاً عن القانون الدولي وعن السياسات الدائمة للولايات المتحدة باعتبار ان الاستيطان غير قانوني وعقبة كبير في طريق عملية السلام في الشرق الاوسط



وقال عضو الكونجرس مارك بوكان ان حقوق الشعب الفلسطيني لا يمكن اغفالها او تجاهلها وان الحصار على قطاع غزة يجب ان ينتهي وان التمويل الامريكي للاونروا يجب ان يعود وان لا يتم ربط المساعدات الانسانية بقضايا ومواقف سياسية .



واكدت عضو الكونجرس جان شكاوسكي ان هذه السياسات التي تتبعها ادارة ترامب لن تستمر وان الانتخابات القادمة في الولايات المتحدة 2020 ستحمل التغير الحقيقي بإزاحة ترامب عن السلطة في واشنطن ومن ثم عودة الولايات المتحدة الى سياسات اكثر اعتدالاً والتزاماً اتجاه القضايا الدولية



وألقى الحقوق الدولي راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الانسان كلمة ذكر فيها ان كل القرارات التي صدرت عن ادارة ترامب سواء الاعتراف بان القدس عاصمة لدولة الاحتلال ونقل السفارة الامريكية لها او حتى الحديث عن شرعنة الاستيطان غير قانونية وغير اخلاقية وتخالف الاعراف الدولية وقرارات الامم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الامن الدولي.





واكد الصوراني ان هذه القرارات تعتبر جزء من دعم الاحتلال وتخالف اتفاقيات جنيف وكل مواثيق حقوق الانسان عبر التاريخ وهي اصطفاف الى جانب جرائم الحرب التي يقوم بها الاحتلال والتي يجب ملاحقة مرتكبيها قانونياً في المحكمة الجنائية الدولية وان فرض الحقائق على الارض بالقوة المسلحة لن يغير من حقيقة مخالفة هذه الحقائق للقانون الدولي وبالتالي هذه القرارات وكل ما ينتج عنها هو باطل بقوة القانون الدولي والشرعية الدولية وقوة العدالة الانسانية مطالباً اعضاء الكونجرس الامريكي التقدميين بالاصطفاف جانب العدالة والسلام وتحدي الاحتلال وداعميه من اجل ضمان الامن والاستقرار في المنطقة والعالم

والقى عدنان ابو حسنة الناطق باسم الاونروا كلمة شرح فيها آثار قطع المساعدات الامريكية والتي تهدد عشرات الألاف من الأسر الفلسطينية بالمجاعة الحقيقية ان تم تقليص المساعدات الغذائية التي تقدم الى ما يفوق مليون مواطن في قطاع غزة.



واكد ابو حسنة ان التأثيرات لن تتوقف عند التأثير على المدارس والعيادات التي تقدم خدماتها الى ملايين الفلسطينيين في فلسطين وفي المخيمات خارجها بل ستمتد اثارها النفسية والمعنوية لتؤدي الى حالة من الاحباط وفقدان الامل الذي سيؤدي بدوره الى مزيد من الاحتقان والعنف والتطرف.



وطالب ابو حسنة الولايات المتحدة باحترام المؤسسات الدولية وخاصة الامم المتحدة وعدم اخضاع المساعدات الانسانية لأي اعتبارات سياسية او استخدامها كعقوبات غير قانونية مع المؤسسات الدولية او على المستفيدين منها.



وقال ابو حسنة ان الاونروا تعاني من ازمة مالية خانقة وعجز كبير في الموازنة للعام 2019 وان هذه الازمة لا تقل خطورة عن الازمة الخانقة التي مرت بها في عام 2018 .



وطالب ابو حسنة اعضاء الكونجرس باستخدام سلطتهم التشريعية والقانونية من اجل الزام الادارة الامريكية بإعادة دفع التمويل الانساني للاونروا كمؤسسة انسانية غير سياسية تقدم خدمات الى الفقراء والمعوزين من العائلات الفلسطينية خاصة وان ضرورات استمرار عملها مازالت قائمة واكدتها قرارات اللحنة الرابعة في الامم المتحدة عندما صوتت 170 دولة الي جانب تمديد ولاية الاونروا لسنوات قادمة .



وألقت الطالبة في كلية الحقوق، سلمى أبو شعبان، كلمة معبرة تحدثت فيها عن آثار الاحتلال والحصار على الأجيال الشابة وعلى الطلبة وكيف دمرت احلامهم ومنعتهم من استكمال تعليمهم بل حتى حرمتهم من أي فرصة للحصول على المنح الدراسية والبعثات الخارجية.



وقالت: إن الحصار يدمر قدرات الشباب الحقيقية على العمل من اجل تغيير الواقع الصعب ومحاولة تطور قدرات وامكانيات الشعب الفلسطيني وحولتهم الى مجموعة من العاطلين عن العمل دون احساس بالقيمة الحقيقية للشباب .





وأكدت أبو شعبان ان كل هذه السياسات الاسرائيلية الظالمة والتي تدعمها الادارة الامريكية لن تقضي على استمرار مسيرة الشباب من جل تطوير قدراتهم والعمل على بناء جيل قادر على المساهمة في عملية التحرير والبناء والديمقراطية.



وفي نهاية اللقاء جرى نقاش بين الشخصيات الفلسطينية في غزة واعضاء الكونجرس في واشنطن التي شارك به عدد كبير من اعضاء الكونجرس اضافة الى ممثلين من (أونروا) وشخصيات من لجنة الصداقة الامريكية (AFSC).



ويعتبر هذا اللقاء والذي نظمه المركز الفلسطيني للحوار الديمقراطي والتنمية السياسية، هو الأول من نوعه.