شؤون فلسطينية

"الديمقراطية": ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الشعب الفلسطيني وحقوقه

"الديمقراطية": ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الشعب الفلسطيني وحقوقه
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من خطورة ما أوردته صحيفة (نيويورك تايمز) لمراسلها ديفيد هابلفينغر، عن تشكيل ما يسمى المجلس العربي للاندماج الإقليمي، والذي يضم كتاباً وصحفيين وفنانين عرباً، وعن دعوتهم لتطبيق العلاقات مع دولة الاحتلال والانفتاح عليها، المطالب برفع المقاطعة العربية عنها بذريعة أن المقاطعة، عادت على العرب بالضرر أكثر لما عادت عليهم بالفوائد.

وقالت الجبهة: لقد أوردت الصحيفة الأسماء الأعضاء في هذا المجلس، مثل ابن أخ الرئيس المصري الأسبق أنور السادات، وهو عضو سابق طرد من البرلمان المصري عام 2017.

كما ورد اسم المحامية البريطانية من أصول مصرية إجلال الغيطة، ورئيس تحرير مجلة «المجلة» السعودية مصطفى الدسوقي، والمحلل الأميركي العراقي من أصول يهودية جوزف برود.

ودعت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الناشطين في إطار هذا المجلس، إعادة النظر بقرارهم نظراً لخطورته على القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى حقوق الشعوب العربية التي يهدد المشروع الصهيوني الإستعماري الكولونيالي مصالحها الوطنية والقومية. واعتبرت الجبهة أن اية خطوة بالاتجاه الذي تحدثت عنه (نيويورك تايمز) فإنه أولى بالناشطين في هذا الإتجاه أن يكرسوا نشاطهم وجهودهم لصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وأن يأخذوا العبرة من تاريخ المنطقة ومن حاضرها، اذاً لا يعقل أن يقف المجتمع الدولي في الأمم المتحدة إلى جانب شعبنا الفلسطيني، وفي الوقت نفسه تتحرك بعض الشخصيات العربية، في خدمة فك الحصار عن دولة الإحتلال، وتطبيع العلاقات معها، والانسياق مع أكاذيبها وادعاءاتها، وسياساتها الدموية.

كما دعت الجبهة جامعة الدول العربية، وأعضاءها كافة، إلى اتخاذ الموقف الضروري برفع الغطاء السياسي عن هذه المجموعة، لأن تحركاتها المشبوهة، تشكل انتهاكاً لقرارات الجامعة، ومقررات قممها وميثاقها

أخبار ذات صلة

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

135 عضوا بالكونغرس يوقعون عريضة تدعو بومبيو للتراجع عن قراره حول المستوطنات

135 عضوا بالكونغرس يوقعون عريضة تدعو بومبيو للتراجع عن قراره حول المستوطنات

مزهر: ما يدور بالإعلام حول جعل مسيرات العودة شهرية غير صحيح.. وندرس العودة للأدوات

مزهر: ما يدور بالإعلام حول جعل مسيرات العودة شهرية غير صحيح.. وندرس العودة للأدوات

حسين الشيخ: قرار أمريكا حول المستوطنات باطل وسيسقط كما سقطت (صفقة القرن)

حسين الشيخ: قرار أمريكا حول المستوطنات باطل وسيسقط كما سقطت (صفقة القرن)

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

غنام تطلع وفدا نسويًا عمانيًا على معاناة الشعب الفلسطيني

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

نائب محافظ القدس يطلع وفدا نسويا من سلطنة عمان على الوضع بالقدس

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

الديمقراطية: ما يسمى بالمجلس العربي للاندماج الإقليمي طعنة بظهر الفلسطينيين وحقوقهم

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

حقوق الانسان بمنظمة التحرير: الاعتراف بفلسطين واجب سياسي واخلاقي على بريطانيا

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت أمر بالخليل

&#34;دائرة شؤون اللاجئين&#34; تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)

"دائرة شؤون اللاجئين" تطلق حملة المناصرة الإلكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)

جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد التاسع من عائلة السواركة في دير البلح

جماهير غفيرة تُشيع جثمان الشهيد التاسع من عائلة السواركة في دير البلح

فلسطين وروسيا تتفقان على خارطة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

فلسطين وروسيا تتفقان على خارطة تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية

منوعات

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: &#34;متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت&#34;

بعد تعرضها للشتائم والإهانة.. منى فاروق تنهار: "متكرهونيش في عيشتي عايزيني أموت"

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: &#34;أنا بقيت بقايا بني آدم&#34;

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: "أنا بقيت بقايا بني آدم"

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

عربي

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

إسبانيا بصدد محاكمة رفعت الأسد

محتجون يغلقون طريقاً مؤدياً إلى حقل نفطي جنوبي العراق

محتجون يغلقون طريقاً مؤدياً إلى حقل نفطي جنوبي العراق

الكونغرس الأمريكي يطالب بتحرك أممي ضد (حزب الله)

الكونغرس الأمريكي يطالب بتحرك أممي ضد (حزب الله)

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات