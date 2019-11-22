شؤون فلسطينية

شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن انطلاق حملة المناصرة الالكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)

شؤون اللاجئين بالمنظمة تعلن انطلاق حملة المناصرة الالكترونية لدعم تجديد ولاية (أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم عن انطلاق حملة المناصرة الالكترونية على منصات السوشيال ميديا لدعم تجديد تفويض ولاية عمل (أونروا) ابتداءً من مساء اليوم حتى 30 تشرين ثاني/نوفمبر الجاري  .

وأوضحت الدائرة في بيانها الاعلامي الصادر عنها اليوم ان حملة المناصرة الالكترونية لدعم تجديد (أونروا) تهدف الى تشكيل رأي عام عالمي ضاغط ومؤثر على حكوماتها وداعم لتجديد التفويض الممنوح لـ(أونروا) علاوة على تعرية الموقفين الأمريكي – الإسرائيلي المعادي لـ(أونروا) واحباط محاولتهما للتأثير على الدول الاعضاء في الامم المتحدة للتصويت ضد مشروع القرار في التصويت العام الذي سيطرح على الجمعية العامة في  الأول من كانون اول/ديسمبر 2019  بعد ان حظى مشروع القرار بالأغلبية الساحقة في التصويت على مستوى دول الاعضاء في اللجنة الرابعة .

وأكدت الدائرة على ان الحملة وفق برنامجها المعد ستمتد الى دول اوروبا وشرق اسيا وجنوب افريقيا التي تتعرض بعضها للضغط الامريكي والاسرائيلي لدفعها باتجاه التصويت ضد القرار.

وتأتي الحملة وفق بيان دائرة شؤون اللاجئين في اطار اسناد ودعم الحراك السياسي والدبلوماسي التي تقوده القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين على كافة المستويات والمحافل الدولية بما فيها الامم المتحدة او على مستوى الدول لحشد الدعم السياسي لـ(أونروا) بما يضمن التصويت بأغلبية كبيرة (ساحقة) على مشروع قرار تجديد التفويض في التصويت العام على مستوى دول الاعضاء 193في الجمعية العامة المقرر في الأول من كانون الأول/ديسمبر القادم  .

وكشفت الدائرة ان الايام القادمة  ستشهد  سلسلة من الفعاليات الوطنية الشعبية الموحدة في الوطن والشتات دعماً لـ(أونروا) ورفضاً للمخططات التصفوية التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي والادارة الامريكية ضد الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وعبرت الدائرة عن ثقتها الكبيرة  بنجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد الدعم السياسي لصالح التجديد بالإضافة الى رهانها الكبير على كل الدول الصديقة والمناصرة للقضية الفلسطينية ولكل احرار العالم  في دعم تجديد (أونروا) واستمرارية عملها ونصرة شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة.

ودعت الدائرة ابناء شعبنا في الوطن والشتات وفي المخيمات المشاركة في حملة المناصرة الالكترونية لدعم تجديد تفويض (أونروا) لقطع الطريق على الإدارة الأمريكية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية للحفاظ على نتائج التصويت بالأغلبية الساحقة على مستوى الاعضاء في اللجنة الرابعة الذي أجري على مشروع القرار في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين ثاني 2019 . 

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