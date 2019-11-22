دولي

البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ

البيت الأبيض: ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الخميس: إن الرئيس دونالد ترامب يريد أن تمضي محاكمة المساءلة بغرض العزل قدما في مجلس الشيوخ لأنه سيلقى معاملة عادلة هناك، وإنه يتوقع أن يكون المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن ضمن الشهود.

وقال المتحدث، هوجان جيدلي في بيان: "الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأن من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور".

وأضاف جيدلي: "نتوقع أن نستمع أخيرا إلى شهود أدلوا بالفعل بشهاداتهم، وربما شاركوا في فساد، ومنهم أدم شيف وجو بايدن وهنتر بايدن ومن يطلق عليه مسرب المعلومات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر"، كما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء.

يشار إلى أن شيف هو رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب والذي يقود التحقيق بخصوص مساءلة ترامب.

أخبار ذات صلة

غانتس يدعو (الليكود) للانضمام إلى حكومة برئاسته والأخير يرد

غانتس يدعو (الليكود) للانضمام إلى حكومة برئاسته والأخير يرد

تقرير: اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة…تركيا قتلت 176 إمرأة واعتقلت 270

تقرير: اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة…تركيا قتلت 176 إمرأة واعتقلت 270

جدعون ساعر يدعو لانتخابات تمهيدية عاجلة في الليكود ونتنياهو يرد

جدعون ساعر يدعو لانتخابات تمهيدية عاجلة في الليكود ونتنياهو يرد

انتخابات في هونغ كونغ على وقع التوتر

انتخابات في هونغ كونغ على وقع التوتر

الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لأي رد إيراني بالجولان

الجيش الإسرائيلي يواصل استعداداته لأي رد إيراني بالجولان

&#34;معركة مرتقبة&#34; بين روسيا والغرب بسبب كيماوي سوريا

"معركة مرتقبة" بين روسيا والغرب بسبب كيماوي سوريا

غانتس يطرح تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية يتولى رئاستها أول عامين

غانتس يطرح تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية يتولى رئاستها أول عامين

قائد أمريكي يحذر: إيران تخطط لشن هجمات بالشرق الأوسط

قائد أمريكي يحذر: إيران تخطط لشن هجمات بالشرق الأوسط

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

بلدية غزة تبحث أوضاع سوق البسطات بحي الشجاعية

بلدية غزة تبحث أوضاع سوق البسطات بحي الشجاعية

القواسمي يستقبل وفدا من المشرعين الأمريكيين عن ولاية ويسكونسن

القواسمي يستقبل وفدا من المشرعين الأمريكيين عن ولاية ويسكونسن

النائب العام يشارك في المؤتمر الوطني الأول لتفتيش العمل في فلسطين

النائب العام يشارك في المؤتمر الوطني الأول لتفتيش العمل في فلسطين

103 مستوطنين و87 طالبا يهوديا يقتحمون الأقصى

103 مستوطنين و87 طالبا يهوديا يقتحمون الأقصى

وزارة الأوقاف تستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس

وزارة الأوقاف تستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس

الخارجية تُطالب بتحرك عربي إسلامي دولي لحماية خليل الرحمن من خطر التهويد

الخارجية تُطالب بتحرك عربي إسلامي دولي لحماية خليل الرحمن من خطر التهويد

الشرطة تطلق برنامج تعليمي بيوم المهن لرياض الأطفال في أريحا

الشرطة تطلق برنامج تعليمي بيوم المهن لرياض الأطفال في أريحا

البرديني: شعبنا جاهز للتحرك والخروج بالشوارع تلبية لدعوة القيادة

البرديني: شعبنا جاهز للتحرك والخروج بالشوارع تلبية لدعوة القيادة

منوعات

عبير صبري: هناك من يتمنى طلاقي.. وممنوعة من دخول المطبخ لهذا السبب

عبير صبري: هناك من يتمنى طلاقي.. وممنوعة من دخول المطبخ لهذا السبب

موقف غريب لسمية الألفي مع ليلى علوي في عزاء الفيشاوي

موقف غريب لسمية الألفي مع ليلى علوي في عزاء الفيشاوي

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة حسن حسني

إليسا مع شقيقتها لأوّل مرة.. هل تُشبهها؟

إليسا مع شقيقتها لأوّل مرة.. هل تُشبهها؟

هجوم على حليمة بولند بعد نشرها فيديو لها بحوض الاستحمام

هجوم على حليمة بولند بعد نشرها فيديو لها بحوض الاستحمام

أصابع قدمي كيم كارداشيان تعرضها لموجة سخرية من متابعيها

أصابع قدمي كيم كارداشيان تعرضها لموجة سخرية من متابعيها

محمد هنيدي يعلن تعافيه من &#34;جراحة الـ5 ساعات&#34;

محمد هنيدي يعلن تعافيه من "جراحة الـ5 ساعات"

أول ظهور لفجر السعيد بعد خروجها من المستشفى.. ماذا قالت؟

أول ظهور لفجر السعيد بعد خروجها من المستشفى.. ماذا قالت؟

شاهد: بشرى وحلا شيحة وهنا الزاهد يرقصن في حفل عمرو دياب

شاهد: بشرى وحلا شيحة وهنا الزاهد يرقصن في حفل عمرو دياب

شاهد: ريهام سعيد لحلا شيحة: بلاش تفتي في الدين

شاهد: ريهام سعيد لحلا شيحة: بلاش تفتي في الدين

عربي

جنبلاط يتهم سفراء ووزراء أجانب بالتدخل بتشكيل الحكومة اللبنانية

جنبلاط يتهم سفراء ووزراء أجانب بالتدخل بتشكيل الحكومة اللبنانية

التحالف العربي يعترض خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين للحوثيين جنوب اليمن

التحالف العربي يعترض خمسة صواريخ وطائرتين مسيرتين للحوثيين جنوب اليمن

تواصُل المسيرات الاحتجاجية في لبنان للمطالبة بحكومة إنقاذ ومحاسبة الفاسدين

تواصُل المسيرات الاحتجاجية في لبنان للمطالبة بحكومة إنقاذ ومحاسبة الفاسدين

الأردن يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة من سوريا

الأردن يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة من سوريا