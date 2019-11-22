محادثات سلام سورية في كازاخستان الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال مختار تليوبردي، وزير خارجية كازاخستان للصحفيين يوم الجمعة: إن بلاده ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام السورية.
وستجرى المحادثات وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، برعاية روسيا وتركيا وإيران يومي 10 و11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ولم يقدم تليوبردي أي تفاصيل حول جدول الأعمال أو المشاركين في المحادثات.
قال مختار تليوبردي، وزير خارجية كازاخستان للصحفيين يوم الجمعة: إن بلاده ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام السورية.
وستجرى المحادثات وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، برعاية روسيا وتركيا وإيران يومي 10 و11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.
ولم يقدم تليوبردي أي تفاصيل حول جدول الأعمال أو المشاركين في المحادثات.
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