محادثات سلام سورية في كازاخستان الشهر المقبل

محادثات حول سوريا - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال مختار تليوبردي، وزير خارجية كازاخستان للصحفيين يوم الجمعة: إن بلاده ستستضيف جولة جديدة من محادثات السلام السورية.



وستجرى المحادثات وفق ما نقلت وكالة (رويترز) للأنباء، برعاية روسيا وتركيا وإيران يومي 10 و11 كانون الأول/ديسمبر المقبل.



ولم يقدم تليوبردي أي تفاصيل حول جدول الأعمال أو المشاركين في المحادثات.