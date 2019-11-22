عربي

موقع روسي: مصر تنتظر 26 مقاتلة "سوخوي-35"

موقع روسي: مصر تنتظر 26 مقاتلة "سوخوي-35"
سوخوي 35
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (إكسبرت أونلاين) الروسي، إن مصر قد تحصل بداية العام المقبل على أول مقاتلتين من طراز "سوخوي-35" الروسية من أصل 26 مقاتلة.

وأوضح الموقع، وفقا لكاتب مقال، ألكسي خازبييف الخبير في مجال الطيران العسكري دون ذكر مصدر المعلومات لديه، أنه على الرغم من الابتزاز الأمريكي الصريح والتهديد لمصر بشكل مباشر، فإن القاهرة تعاقدت على 26 مقاتلة "سوخوي-35" وسيبدأ التصدير العام المقبل.

ونوه الموقع وفقا للكاتب، يبدو أن السلطات المصرية ليست خائفة على الإطلاق من هذا التهديد، حيث أكد وزير الدفاع المصري محمد أحمد زكي، "أن التقدم الذي أحرزناه في جميع مجالات التعاون العسكري التقني، والذي بدأ بفضل مبادرة رئيسي روسيا ومصر، يؤكد رغبتنا في مواصلة تطوير هذا التعاون، وحتى السفارة المصرية في موسكو قالت إن شراء الأسلحة الروسية مسألة استراتيجية وسيتم حلها بغض النظر عن أي ضغوط من الخارج، لأنها تلبي بالكامل مصالح البلاد الوطنية"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشار الكاتب إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخذ قرارا بالحصول على مقاتلات Su-35S في نهاية العام الماضي، وعلى الرغم من عدم تعليق موسكو أو القاهرة رسميا على هذه المعلومات، إلا أن الخبراء متأكدون من أن عدد المقاتلات يصل إلى 26 مقاتلة على الأقل، بمبلغ إجمالي يصل إلى حوالي 2.7 مليار دولار.

وتابع: "بحلول منتصف عام 2023، يجب أن تتلقى القاهرة الدفعة الأخيرة من هذه المقاتلات، والتي ستكون سربين من القوات الجوية المصرية".

وتستمر وزارة الخارجية الأمريكية في تهديد الجانب المصري بفرض عقوبات على مصر في حال مضيها قدما في إتمام صفقة مقاتلات "سو-35" الروسية المتطورة.

أخبار ذات صلة

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات

محادثات سلام سورية في كازاخستان الشهر المقبل

محادثات سلام سورية في كازاخستان الشهر المقبل

مقتل شخصين في بغداد والسيستاني يدعو القوى السياسية بالاستجابة لمطالب المحتجين &#34;المحقة&#34;

مقتل شخصين في بغداد والسيستاني يدعو القوى السياسية بالاستجابة لمطالب المحتجين "المحقة"

لدعم مكافحة الإرهاب.. مصر تطلق القمر الصناعي &#34;طيبة 1&#34; اليوم

لدعم مكافحة الإرهاب.. مصر تطلق القمر الصناعي "طيبة 1" اليوم

آيزنكوت: حزب الله يجهز قوة اقتحام مكونة من آلاف المقاتلين

آيزنكوت: حزب الله يجهز قوة اقتحام مكونة من آلاف المقاتلين

ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

الداخلية الأردنية تلغي مؤتمراً دينياً يشارك فيه وفد إسرائيلي

الداخلية الأردنية تلغي مؤتمراً دينياً يشارك فيه وفد إسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

مصرع مواطن بحادث سير ذاتي في رام الله

الشيخ رائد صلاح أمام محاكم الاحتلال بعد غد الأحد

الشيخ رائد صلاح أمام محاكم الاحتلال بعد غد الأحد

بمشاركة فلسطين..انطلاق مشروع السياحة البطيئة في ست دول من حوض البحر المتوسط

بمشاركة فلسطين..انطلاق مشروع السياحة البطيئة في ست دول من حوض البحر المتوسط

عشرات المستوطنين يحتشدون في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

عشرات المستوطنين يحتشدون في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

عشرات الآلاف يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

عشرات الآلاف يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

عريقات يلقي محاضرة بالمعهد الدبلوماسي بمسقط

عريقات يلقي محاضرة بالمعهد الدبلوماسي بمسقط

حماس توضح حقيقة وجود تطورات في ملف تبادل الأسرى

حماس توضح حقيقة وجود تطورات في ملف تبادل الأسرى

الخضري: مليون ونصف فلسطيني في غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الحصار

الخضري: مليون ونصف فلسطيني في غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية بسبب الحصار

منوعات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: &#34;أنا بقيت بقايا بني آدم&#34;

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: "أنا بقيت بقايا بني آدم"

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

عربي

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات

استمرار تنظيم المسيرات في الجزائر مع تصاعد الاحتجاجات قبل الانتخابات

محادثات سلام سورية في كازاخستان الشهر المقبل

محادثات سلام سورية في كازاخستان الشهر المقبل

موقع روسي: مصر تنتظر 26 مقاتلة &#34;سوخوي-35&#34;

موقع روسي: مصر تنتظر 26 مقاتلة "سوخوي-35"

مقتل شخصين في بغداد والسيستاني يدعو القوى السياسية بالاستجابة لمطالب المحتجين &#34;المحقة&#34;

مقتل شخصين في بغداد والسيستاني يدعو القوى السياسية بالاستجابة لمطالب المحتجين "المحقة"