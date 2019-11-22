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مقتل شخصين في بغداد والسيستاني يدعو القوى السياسية بالاستجابة لمطالب المحتجين "المحقة"

مقتل شخصين في بغداد والسيستاني يدعو القوى السياسية بالاستجابة لمطالب المحتجين "المحقة"
احتجاجات في العراق
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز) للأنباء اليوم الجمعة، أن الأمن العراقي يستخدم الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين، الأمر الذي أدى إلى مقتل اثنين في بغداد.

في السياق، أكد المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم الجمعة، على ضرورة استجابة القوى السياسية العراقية لمطالب المحتجين "المحقة".

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء، عبد المهدي الكربلائي، في خطبة الجمعة إن "المرجعية الدينية قد أوضحت موقفها من الاحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح في خطبة الجمعة الماضية من خلال عدة نقاط، تضمنت التأكيد على سلميتها وخلوها من العنف والتخريب، والتشديد على حرمة الدم العراقي"، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وشدد على "ضرورة استجابة القوى السياسية للمطالب المحقة للمحتجين"، مبينا أن "المرجعية إذ تؤكد على ما سبق منها تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها، لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد".

وكان السيستاني صرح في وقت سابق أن "السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية إذا لم تكن قادرة على إجراء الإصلاحات اللازمة أو لم تكن تريد ذلك فلا بد من التفكير بسلوك طريق آخر، فإنه لا يمكن أن يستمر الحال على ما كان عليه قبل الاحتجاجات الأخيرة".

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