شؤون فلسطينية

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: إن العدوان الإسرائيلي الجديد على سوريا، إنما هو مستنكر من "قبلنا ونعتقد بأن العدوان على سوريا الشقيقة هو عدوان على الأمة العربية بأسرها وعلى فلسطين بشكل خاص".

وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه في الوقت الذي فيه يتم التآمر على القضية الفلسطينية وتستهدف مدينة القدس بشكل غير مسبوق نرى أن السلطات الاحتلالية الغاشمة تستهدف سوريا بصواريخها مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى علما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف سوريا".

وقال المطران حنا: "إننا نعرب مجدداً عن تضامننا مع سوريا مؤكدين موقفنا الثابت الذي لا يتزعزع بأن الاعتداء على سوريا هو اعتداء على فلسطين كما أن الاعتداء على فلسطين وأهلها والتآمر على قضيتها العادلة هو استهداف لكل الأمة العربية من المحيط إلى الخليج.

وأعرب عن أمنيته من جامعة الدول العربية أن تستخلص العبر من هذا العدوان وأن تتخذ قراراً طال انتظاره بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأضاف: "لا يمكن أن تكون هنالك جامعة للدول العربية بدون سوريا كما ونتمنى من الأقطار العربية الشقيقة بأن ترفض هذا العدوان الذي تعرضت له سوريا وأن تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة السورية في تصديها للإرهاب والإرهابيين والمتآمرين عليها والمخططين لتفكيكها وإضعافها".

وختم المطران حنا: "من القدس نبعث برسالة التضامن الى دمشق والقدس ودمشق توأمان لا ينفصلان".

أخبار ذات صلة

رداً على اعتداءات المستوطنين.. حماس توجه دعوة لـ&#34;رجال وشباب&#34; الضفة وقوى المقاومة

رداً على اعتداءات المستوطنين.. حماس توجه دعوة لـ"رجال وشباب" الضفة وقوى المقاومة

هجمات المستوطنين تتواصل.. إعطاب إطارات نحو50 مركبة وخط شعارات عنصرية بسلفيت

هجمات المستوطنين تتواصل.. إعطاب إطارات نحو50 مركبة وخط شعارات عنصرية بسلفيت

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الخارجية الفلسطينية: تصعيد المستوطنين لإرهابهم نتيجة مباشرة لإعلان بومبيو

الخارجية الفلسطينية: تصعيد المستوطنين لإرهابهم نتيجة مباشرة لإعلان بومبيو

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

عريقات: إرث نتنياهو سيكون رئيس وزراء إسرائيل الذى شنّ الحروب مستنداً للأكاذيب

عريقات: إرث نتنياهو سيكون رئيس وزراء إسرائيل الذى شنّ الحروب مستنداً للأكاذيب

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة إلى أديس أبابا

رسالة إلى أديس أبابا

شؤون فلسطينية

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الشيوخي : تسعير الأدوية يخدم شركات التوريد والأسعار مفروضة على الصيدليات

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

الهباش: فلسطين تمثل نموذجاً للتعايش والسلام يأتي بإنهاء الاحتلال

الهباش: فلسطين تمثل نموذجاً للتعايش والسلام يأتي بإنهاء الاحتلال

شاهد: مستوطنون يحرقون عدداً من المركبات جنوب وشرق نابلس

شاهد: مستوطنون يحرقون عدداً من المركبات جنوب وشرق نابلس

&#34;الديمقراطية&#34; ترحب بموقف الاعضاء الـ14 بمجلس الأمن وتدعو لتطويره نحو الاعتراف بفلسطين

"الديمقراطية" ترحب بموقف الاعضاء الـ14 بمجلس الأمن وتدعو لتطويره نحو الاعتراف بفلسطين

منوعات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

أصالة تداعب ابنة طليقها أيمن الذهبي وتثير التساؤلات

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

وفاة شقيقة الفنانة فيفي عبده

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رومانسية أحمد حلمي ومنى زكي تشعل السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

شاهد: رقصة خاطفة لرانيا يوسف على السجادة الحمراء

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

خالد سليم يكشف سر فقدانه 45 كيلو من وزنه

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

حميد الشاعري ينشر صورة لابنته الشابة.. شاهد جمالها

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: &#34;أنا بقيت بقايا بني آدم&#34;

ريهام سعيد تُظهر معاناتها: "أنا بقيت بقايا بني آدم"

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: لحظة طرد سما المصري من مهرجان القاهرة السينمائي بعد اقتحامه بالحجاب

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

شاهد: موقف محرج للفنان محمد رمضان في حفله الأول بالسعودية

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

هل يواعد براد بيت هذه الممثلة العراقية؟

عربي

آيزنكوت: حزب الله يجهز قوة اقتحام مكونة من آلاف المقاتلين

آيزنكوت: حزب الله يجهز قوة اقتحام مكونة من آلاف المقاتلين

ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

ترامب: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لحاجات اللبنانيين

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

الداخلية الأردنية تلغي مؤتمراً دينياً يشارك فيه وفد إسرائيلي

الداخلية الأردنية تلغي مؤتمراً دينياً يشارك فيه وفد إسرائيلي