المطران عطالله حنا: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

المطران عطالله حنا

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم: إن العدوان الإسرائيلي الجديد على سوريا، إنما هو مستنكر من "قبلنا ونعتقد بأن العدوان على سوريا الشقيقة هو عدوان على الأمة العربية بأسرها وعلى فلسطين بشكل خاص".



وأكد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه في الوقت الذي فيه يتم التآمر على القضية الفلسطينية وتستهدف مدينة القدس بشكل غير مسبوق نرى أن السلطات الاحتلالية الغاشمة تستهدف سوريا بصواريخها مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط عدد من الجرحى علما أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف سوريا".



وقال المطران حنا: "إننا نعرب مجدداً عن تضامننا مع سوريا مؤكدين موقفنا الثابت الذي لا يتزعزع بأن الاعتداء على سوريا هو اعتداء على فلسطين كما أن الاعتداء على فلسطين وأهلها والتآمر على قضيتها العادلة هو استهداف لكل الأمة العربية من المحيط إلى الخليج.



وأعرب عن أمنيته من جامعة الدول العربية أن تستخلص العبر من هذا العدوان وأن تتخذ قراراً طال انتظاره بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.



وأضاف: "لا يمكن أن تكون هنالك جامعة للدول العربية بدون سوريا كما ونتمنى من الأقطار العربية الشقيقة بأن ترفض هذا العدوان الذي تعرضت له سوريا وأن تؤكد وقوفها إلى جانب الدولة السورية في تصديها للإرهاب والإرهابيين والمتآمرين عليها والمخططين لتفكيكها وإضعافها".



وختم المطران حنا: "من القدس نبعث برسالة التضامن الى دمشق والقدس ودمشق توأمان لا ينفصلان".