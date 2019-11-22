بومبيو يشيد يحث (ناتو) على مواجهة التهديدات الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايكل آر بومبيو مجددًا هذا الأسبوع على التزام الولايات المتحدة نحو منظمة حلف شمال الأطلسي كي تظل قوية، داعيا التحالف الذي مضى على تشكيله 70 عامًا إلى التكيف مع التهديدات الناشئة من الأنظمة الاستبدادية والجماعات الإرهابية.



ونوه في كلمته أمام وزراء خارجية (ناتو) في بروكسل، بسقوط جدار برلين قبل 30 عامًا باعتباره يمثل انتصارًا لقيم دول ناتو على الاستبداد، لكنه حذر من ظهور تهديدات جديدة.



وقال بومبيو لوزراء الدول الـ 29 دولة الأعضاء في حلف ناتو "إننا بعد ثلاثين عامًا، أصبحنا نواجه مجددًا تهديدات من الأنظمة الاستبدادية، ومرة ​​أخرى يتحتم علينا مواجهتها معًا. فروسيا والصين وإيران؛ أنظمة تختلف قيمها بدرجة كبيرة عن قيمنا. إذ إنها تسير في اتجاه معاكس".