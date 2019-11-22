شؤون فلسطينية

هجمات المستوطنين تتواصل.. إعطاب إطارات نحو50 مركبة وخط شعارات عنصرية بسلفيت

هجمات المستوطنين تتواصل.. إعطاب إطارات نحو50 مركبة وخط شعارات عنصرية بسلفيت
رام الله - دنيا الوطن
أعطب مستوطنون، اليوم الجمعة، إطارات نحو 50 مركبة وخطّوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في بلدة كفر الديك غرب محافظة سلفيت.

وقال رئيس بلدية كفر الديك إبراهيم عيسى الديك في تصريحات لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن مستوطنين تسللوا إلى المنطقة الشمالية من كفر الديك قرب محيط المدارس، وأعطبوا إطارات نحو 50 مركبة، كما خطوا شعارات عنصرية على المركبات ذاتها، وجدران المنازل مكتوب عليها باللغة العبرية "منطقة عسكرية مغلقة".

وأضاف: إنها المرة الثانية التي يتسلل بها المستوطنين إلى ذات المنطقة منذ عام، في محاولة للعربدة على السكان.

وأشار إلى أن كفر الديك، تحيط بها أربع مستوطنات وهي (بروخين)، و(علي زهاف)، و(بدوئيل)، و(ليشم)، ويبلغ عدد سكان البلدة ستة آلاف نسمة ومساحتها 16.400 دونم منها 11 الف دونم مصنفة "س" و1900 مصنفة "أ" وما تبقى منها أراضي زراعية.

وكان مستوطنون تسللوا فجر اليوم لعدة قرى في محافظة نابلس، وأحرقوا عددا من المركبات، وهاجموا منزل المواطن ثائر حنايشة من قرية بيت دجن شرق نابلس، واحرقوا مركبته وخطوا عليها شعارات عنصرية.


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