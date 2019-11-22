الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ويعيق تحركات المواطنين على حواجز جنوب المدينة





كما اقتحمت بلدة يعبد وكثفت من تواجدها العسكري في محيطها ومحيط بلدة عرابة، ونصبت حواجز عسكرية متنقلة أعاقت تحركات المواطنين جنوب المدينة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).





رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة جنين وكثفت حواجزها العسكرية المتنقلة التي أعاقت تحركات المواطنين جنوب المدينة.وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدخل الجنوبي لمدينة جنين عند دوار عصفور وبير الجمال، وشنت حملة تمشيط واسعة.