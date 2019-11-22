وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لاحتياجات مواطنيها

مسيرات في لبنان - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو صباح اليوم الجمعة: إن بلادع "تقف بفخر مع الشعب اللبناني في مظاهراته السلمية التي تدعو إلى الإصلاح ووضع حد للفساد".



وأضاف في تصريحات صحيفة نقلتها قناة (العربية): أن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع حكومة لبنانية جديدة تستجيب لاحتياجات مواطنيها، وفق تعبيره.



ويحتفل لبنان اليوم الجمعة بالذكرى 76 لاستقلال الجمهورية في خضم الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر، والمطالبة بتتغير رموز النظام.