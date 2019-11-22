الإعلام الإسرائيلي: 339 مستوطناً اقتحموا باحات الأقصى هذا الأسبوع

اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، هذا الأسبوع، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال موقع (حدشوت هار هبايت) صباح اليوم الجمعة: إن "339 مستوطناً اقتحموا باحات المسجد الأقصى هذا الأسبوع بحماية من الشرطة الإسرائيلية".





ووفق مسؤولين فلسطينيين، فإن إسرائيل تسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بين المسلمين واليهود، على غرار المسجد الإبراهيمي الشريف في الخليل.

































رام الله - دنيا الوطن