قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة مواطنين جنوب الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من مدينة دورا جنوب الخليل.



وداهمت قوات الاحتلال مدينة دورا واقتحمت عدة أحياء فيها، وفتشت منازل المواطنين وعبثت في محتوياتها، واعتقلت المحرر يوسف عايد الفقيه، وجمال عبد الحليم التلاحمه، ومعتصم علي سليمان اطبيش، وصامد عبد العزيز الشحاتيت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).