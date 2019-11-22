عريقات: إرث نتنياهو سيكون رئيس وزراء إسرائيل الذى شنّ الحروب مستنداً للأكاذيب
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن إرث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سيكون "رئيس وزراء إسرائيل الذى شن الحروب مستنداً إلى الأكاذيب".
وأوضح عريقات في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إرث نتنياهو سيكون (رئيس وزراء إسرائيل الذى شن الحروب مستنداً إلى الأكاذيب، واعتقدَ لأنه يستطيع تحقيق السلام على أساس الأكاذيب)".
وقرر ما يسمى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت أمس، تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العدالة في ملف "بيزك – والا" المسمى ب "4000" بتهم الارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان.
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن إرث رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو سيكون "رئيس وزراء إسرائيل الذى شن الحروب مستنداً إلى الأكاذيب".
وأوضح عريقات في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "إرث نتنياهو سيكون (رئيس وزراء إسرائيل الذى شن الحروب مستنداً إلى الأكاذيب، واعتقدَ لأنه يستطيع تحقيق السلام على أساس الأكاذيب)".
وقرر ما يسمى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت أمس، تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العدالة في ملف "بيزك – والا" المسمى ب "4000" بتهم الارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان.
كما سيُتهم بالاحتيال وإساءة الائتمان في ملف الهدايا الثمينة المسمى ب "1000" وفي ملف اتصالاته مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، والمسمى ب "2000".
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن تقديم رئيس وزراء يمارس مهام منصبه إلى المحاكمة في قضايا فساد.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن تقديم رئيس وزراء يمارس مهام منصبه إلى المحاكمة في قضايا فساد.
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