عريقات: إرث نتنياهو سيكون رئيس وزراء إسرائيل الذى شنّ الحروب مستنداً للأكاذيب





كما سيُتهم بالاحتيال وإساءة الائتمان في ملف الهدايا الثمينة المسمى ب "1000" وفي ملف اتصالاته مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، والمسمى ب "2000".



وقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن تقديم رئيس وزراء يمارس مهام منصبه إلى المحاكمة في قضايا فساد.



وقرر ما يسمى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت أمس، تقديم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى العدالة في ملف "بيزك – والا" المسمى ب "4000" بتهم الارتشاء والاحتيال وإساءة الائتمان.