قيادي بـ"حماس": الفشل في تشكيل حكومة إسرائيلية يعكس عمق الانقسام لدى الاحتلال





وكان رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس أعلن مساء الأربعاء فشله في تشكيل حكومة جديدة، وسلّم التفويض للرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين.





ولأول مرة في تاريخ إسرائيل سيكلف الرئيس (كنيست) لتشكيل حكومة، بعدما فشل نتنياهو وغانتس في ذلك.