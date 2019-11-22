قيادي بـ"حماس": الفشل في تشكيل حكومة إسرائيلية يعكس عمق الانقسام لدى الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
علّق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري على فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل (تويتر): إن "الفشل في تشكيل حكومة إسرائيلية يعكس عمق الانقسام لدى الاحتلال وحجم الأزمة والهشاشة التي يعاني منها".
علّق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري على فشل الأحزاب الإسرائيلية في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال في تغريدة له عبر موقع التواصل (تويتر): إن "الفشل في تشكيل حكومة إسرائيلية يعكس عمق الانقسام لدى الاحتلال وحجم الأزمة والهشاشة التي يعاني منها".
وكان رئيس حزب (أزرق أبيض) في إسرائيل، بيني غانتس أعلن مساء الأربعاء فشله في تشكيل حكومة جديدة، وسلّم التفويض للرئيس الإسرائيلي رؤفين ريفلين.
ولأول مرة في تاريخ إسرائيل سيكلف الرئيس (كنيست) لتشكيل حكومة، بعدما فشل نتنياهو وغانتس في ذلك.
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